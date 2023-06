Pourquoi les actions de Nvidia s'envolent-elles et quel est son rôle dans l'essor de l'intelligence artificielle ?

Le concepteur de puces Nvidia a clôturé mardi avec une valeur de marché de mille milliards de dollars pour la première fois, s'inscrivant dans une ascension constante du cours de l'action ces derniers mois sur fond d'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Voici une explication sur Nvidia et son rôle dans la mise en œuvre de cette technologie radicalement nouvelle.

QUELLE EST LA TAILLE DE NVIDIA EN TERMES DE VALEUR DE MARCHÉ ? Avec une valorisation de 1 000 milliards de dollars, Nvidia est la cinquième entreprise américaine la plus valorisée, derrière Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon. Deux autres entreprises, Tesla et Meta Platforms, ont par le passé dépassé le seuil des 1 000 milliards de dollars, mais leur valeur est actuellement inférieure.

DU JEU À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : LE CHANGEMENT D'ORIENTATION DE NVIDIA

Nvidia, connue pour ses puces utilisées dans les jeux vidéo, s'est tournée vers le marché des centres de données au cours des dernières années.

Les activités de l'entreprise se sont rapidement développées pendant la pandémie, lorsque les jeux ont décollé, que l'adoption du cloud s'est accélérée et que les amateurs de crypto-monnaies se sont tournés vers ses puces pour miner des pièces.

Le secteur des puces pour centres de données a représenté plus de 50 % du chiffre d'affaires de la société au cours de l'exercice clos le 29 janvier.

POURQUOI L'IA GÉNÉRATIVE EST-ELLE UN SUJET D'ACTUALITÉ ?

Le chatbot viral ChatGPT a fait de l'IA générative un mot à la mode cette année. Cette technologie utilise de vastes quantités de données préexistantes pour créer de nouveaux contenus, allant des poèmes aux images et même au code informatique.

Microsoft Corp et Google, propriété d'Alphabet Inc, deux des plus grands acteurs dans ce domaine, pensent que l'IA générative peut changer la façon dont le travail est effectué. Ils se sont empressés d'ajouter cette technologie à leurs moteurs de recherche et à leurs logiciels de productivité afin de dominer le secteur.

Plus récemment, le fabricant de puces Advanced Micro Devices a publié des détails sur sa nouvelle puce d'IA pour tenter de concurrencer la part de marché de Nvidia.

Les analystes de Goldman Sachs estiment que les investissements américains dans l'IA pourraient représenter près de 1 % de la production économique du pays d'ici à 2030.

QUEL EST LE RÔLE DE NVIDIA DANS LE BOOM DE L'AI ?

Les grands ordinateurs qui traitent les données et alimentent l'IA générative fonctionnent avec des puces puissantes appelées unités de traitement graphique (GPU).

Selon les analystes, Nvidia contrôle environ 80 % du marché des GPU.

Les GPU sont conçus pour traiter très efficacement le type spécifique de mathématiques impliquées dans l'informatique de l'IA. En revanche, les unités centrales de traitement génériques d'entreprises comme Intel gèrent un éventail plus large de tâches informatiques avec moins d'efficacité.

Le ChatGPT d'OpenAI, par exemple, a été créé à l'aide de milliers de GPU Nvidia. Elon Musk, PDG de Tesla, a également décroché des GPU auprès de Nvidia pour sa startup d'IA, a rapporté le Financial Times en avril.

QUI SONT LES CONCURRENTS DE NVIDIA SUR CE MARCHÉ ?

Les principaux concurrents de Nvidia sont Advanced Micro Devices et les puces d'IA fabriquées en interne par des entreprises telles qu'Amazon.com, Google et Meta Platforms. (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et David Gaffen)