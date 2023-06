Selon S3 Partners, les vendeurs à découvert de semi-conducteurs auront perdu 18 milliards de dollars en valeur de marché en 2023

Les vendeurs à découvert d'actions américaines liées à l'industrie des semi-conducteurs ont perdu 18,31 milliards de dollars en pertes de marché depuis le début de l'année, dont 7,2 milliards de dollars de pertes depuis la hausse de l'action Nvidia la semaine dernière, selon la société de données financières S3 Partners.

Les actions de Nvidia sont en hausse d'environ 28 % depuis le 24 mai, date à laquelle le fabricant de puces graphiques a annoncé ses prévisions fracassantes après la clôture des marchés. L'indice PHLX du secteur des semi-conducteurs a gagné environ 15 % en mai et a atteint son plus haut niveau en un an.

"Les secteurs des semi-conducteurs ont été un désert d'investissement pour les vendeurs à découvert", ont écrit les analystes de S3 Partners dans le rapport de cette semaine.

Ils ont ajouté que les vendeurs à découvert du secteur des semi-conducteurs sont en baisse de 36,3 % sur un intérêt court moyen de 50,5 milliards de dollars depuis le début de l'année, 63 % de chaque action vendue à découvert dans le secteur n'étant pas rentable et 92 % de chaque dollar vendu à découvert étant une opération perdante.

Nvidia a connu la plus forte augmentation de la couverture à découvert au cours des 30 derniers jours, tandis qu'Advanced Micro Devices a connu la plus forte augmentation de la vente à découvert au cours de cette période.

En outre, S3 a cité Marvell Technology Inc, Broadcom Inc et Ambarella Inc parmi les actions susceptibles de faire l'objet d'une vente à découvert.

"Nous nous attendons à ce que ces titres fassent l'objet d'une couverture courte, les vendeurs à découvert cherchant à réduire leur exposition et à limiter les pertes futures liées à la valeur de marché si ces titres continuent à se redresser", ont déclaré les analystes de S3.