Wall Bourse se reprend alors que les minutes de la Fed répondent aux attentes.

Le procès-verbal de la réunion de mai du Comité fédéral de l'open market, qui a abouti à une hausse de 50 points de base du taux cible des fonds fédéraux - le plus grand saut en 22 ans - a montré que la plupart des membres du comité ont jugé que d'autres hausses de taux seraient "probablement appropriées" lors de ses prochaines réunions de juin et juillet.

"L'uniformité de l'opinion est une bonne chose", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, Kentucky. "Il y a un manque d'incertitude sur ce qui doit être fait à court terme".

"D'ici à ce que (la Fed) arrive en septembre, elle disposera de beaucoup de données économiques pour faire son choix à partir de là, donc elle continue à maintenir l'optionalité", a ajouté M. Mayfield.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué plus tôt dans la journée en raison de l'inquiétude croissante suscitée par les enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs, les données économiques et les rapports sur les bénéfices des entreprises qui suggèrent un refroidissement de l'économie américaine, alors même que la Fed se prépare à jeter un seau d'eau froide sur cette économie pour lutter contre une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies.

La crainte que des hausses de taux d'intérêt trop agressives de la part de la Fed ne fassent basculer l'économie dans la récession, malgré les preuves que l'inflation a atteint un sommet en mars, a alimenté ces inquiétudes.

"Il y a une certaine crédibilité à l'idée que l'inflation fait le travail (de la Fed) pour eux", a déclaré Mayfield. "Il y a déjà un refroidissement en cours, et les conditions financières se sont resserrées le mois dernier en raison de la force du dollar et de la faiblesse des marchés boursiers."

Jeudi, le département du commerce doit publier son deuxième rapport sur le PIB du premier trimestre, dont les analystes s'attendent à une contraction légèrement plus faible que la baisse trimestrielle annualisée de 1,4 % initialement annoncée.

Le rapport sur les dépenses personnelles de consommation (PCE) suivra vendredi, ce qui fournira de nouveaux indices concernant les dépenses de consommation et permettra de savoir si l'inflation a atteint un pic en mars, comme d'autres indicateurs l'ont suggéré.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 191,66 points, soit 0,6 %, pour atteindre 32 120,28, le S&P 500 a gagné 37,25 points, soit 0,95 %, pour atteindre 3 978,73 et le Nasdaq Composite a ajouté 170,29 points, soit 1,51 %, pour atteindre 11 434,74.

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont augmenté, les valeurs de consommation discrétionnaire étant en tête avec un gain de 2,8 %.

Amazon.com Inc et Tesla Inc ont fourni le plus fort soutien au S&P 500 et au Nasdaq, avec des hausses respectives de 2,6 % et 4,9 %.

L'opérateur de grands magasins Nordstrom Inc a fait un bond de 14,0 % après avoir publié des prévisions optimistes concernant son bénéfice annuel et ses revenus.

La chaîne de restauration rapide Wendy's Co a bondi de 9,8 % après qu'un dépôt réglementaire ait révélé que l'actionnaire Nelson Peltz envisageait une offre publique d'achat potentielle pour la société.

Les actions de Nvidia Corp ont chuté de plus de 8 % dans les échanges après les heures de négociation après que les prévisions de revenus de la société pour le deuxième trimestre aient manqué les attentes.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse au NYSE par un ratio de 3,56 contre 1 ; au Nasdaq, un ratio de 2,22 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et 32 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux sommets et 255 nouveaux bas.

Le volume sur les bourses américaines a été de 11,19 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 13,27 milliards d'actions pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.