La reprise fulgurante des grandes valeurs technologiques américaines est peut-être sur le point de s'essouffler, ce qui donne de l'espoir aux segments du marché qui ont été plus tièdes cette année.

Bien que le S&P 500 ait progressé de 14,6 % cette année, la plupart des gains de l'indice général ont été concentrés dans les secteurs des technologies de l'information et des communications - en hausse de 28,2 % et 24,3 %, respectivement. Le reste du marché a été plus modéré : le deuxième secteur le plus performant, celui des services publics, n'a progressé que de 9,5 % depuis le début de l'année.

De nombreux investisseurs estiment que les valeurs technologiques sont solides à long terme, compte tenu de leurs bénéfices élevés et de l'enthousiasme suscité par le potentiel révolutionnaire de l'intelligence artificielle. Toutefois, l'augmentation considérable des cours, notamment la hausse de 155 % de Nvidia Corp depuis le début de l'année, a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une surchauffe de la hausse des valeurs technologiques.

Les retardataires du marché, tels que les petites capitalisations et les actions dites "de valeur", comme les valeurs financières et industrielles, peuvent apparaître comme des aubaines.

"Nvidia a été une fusée, et lorsque les choses augmentent aussi rapidement, vous ne voulez pas être le dernier à franchir la porte de sortie", a déclaré Michael Purves, PDG de Tallbacken Capital Advisors. "Les gens veulent être investis dans ce rallye boursier, et s'ils vendent Nvidia, ils se tourneront probablement vers les valeurs de rendement et les actions cycliques.

Une rotation au détriment des grandes entreprises technologiques pourrait apaiser les craintes de concentration qui se sont fait jour ces dernières semaines, alors que la reprise du marché s'est une fois de plus réduite à une poignée de noms. Environ 60 % du rendement total de l'indice S&P 500 (plus de 14 % sur l'année) sont imputables à cinq entreprises dont les actions comptent parmi les plus importantes de l'indice : Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Amazon.com , selon les données de S&P Dow Jones Indices.

Certains signes d'épuisement des grandes entreprises technologiques sont apparus la semaine dernière. Les actions de Nvidia ont perdu 10 % par rapport au sommet atteint jeudi, ce qui a privé le fabricant de puces de sa position éphémère de société la plus précieuse au monde. Nvidia est en passe de perdre 4 % sur la semaine, tandis que le S&P 500 est en passe de gagner moins de 1 %.

Les données économiques suivies de près au cours de la semaine à venir, notamment les données sur l'inflation vendredi, pourraient également influencer le positionnement des investisseurs, les acteurs du marché évaluant si le ralentissement naissant de l'inflation se poursuit.

Le secteur des technologies semble sur-exploité d'après plusieurs baromètres, a noté M. Purves. L'indicateur de force relative de l'indice Mag6, qui mesure la vitesse et l'ampleur des variations de prix dans les six plus grandes actions du marché boursier, n'a jamais été aussi élevé.

Dans le même temps, le rapport de prix entre le Nasdaq 100 et l'indice S&P 500 Equal Weight, qui représente l'action moyenne, a bondi de 9 % depuis le début du mois de juin. L'indice S&P 500, en revanche, a augmenté de près de 4 % ce mois-ci.

L'optimisme est élevé parmi les investisseurs particuliers et institutionnels, ce que certains considèrent comme un indicateur contrarien, car cela signifie que la barre des bonnes surprises est élevée. L'enquête AAII Sentiment Survey s'est maintenue à 44 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 juin, soit environ 8 points de pourcentage au-dessus de sa moyenne historique. Le sentiment des gestionnaires de fonds dans la dernière enquête de BofA Global Research était à son plus haut niveau depuis la fin de 2021, les investisseurs réduisant leurs positions en liquidités et augmentant leurs allocations en actions.

Le gain de 13 % depuis le début du mois du VanEck Semiconductor ETF est un signe que la fièvre de l'IA est peut-être allée trop loin, a déclaré Larry Tentarelli, stratège technique en chef du Blue Chip Daily Trend Report.

"À court terme, vous pourriez assister à un repli des valeurs technologiques et des semi-conducteurs, et à une rotation saine vers d'autres segments du marché, ce qui permettrait à ce marché haussier de se poursuivre."

Même en cas de repli, rien n'indique que les investisseurs délaisseront longtemps les valeurs technologiques et de croissance. Parier contre la technologie a été une proposition perdante au cours de la dernière décennie, puisque l'indice Nasdaq 100 a progressé de plus de 400 %, tandis que l'indice Russell 1000 Value a augmenté d'environ 70 % au cours de la même période.

L'indice Russell Value a progressé de 5,6 % cette année. Les investisseurs ont réservé un accueil encore plus froid aux petites capitalisations, l'indice Russell 1000 ayant baissé de 0,5 % depuis le début de l'année.

Les valeurs technologiques pourraient rebondir assez rapidement, les investisseurs se précipitant pour acheter les titres en baisse. Le Nasdaq 100 a mis cinq semaines à atteindre un nouveau sommet après avoir chuté de 9 % en avril.

"Je n'ai pas l'impression que les investisseurs cherchent à faire sonner la caisse et à enregistrer des gains", a déclaré Jason Alonzo, gestionnaire de portefeuille chez Harbor Capital Advisors. "Au contraire, je vois des gens qui ont l'impression d'avoir raté le coche et qui essaient de profiter de cette tendance.