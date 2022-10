Wall St glisse alors que les propos hawkish de la Fed étouffent le rallye de deux jours

*

Les emplois privés américains augmentent en septembre - ADP

*

Twitter s'éloigne de son sommet d'un an, Tesla chute de 6%.

*

Les valeurs énergétiques bondissent alors que l'OPEP+ accepte de réduire considérablement la production de pétrole

*

Indices en baisse : Dow 0,08%, S&P 0,22%, Nasdaq 0,55%.

(Ajout de commentaire, nouveaux prix)

5 oct. (Reuters) -

Les actions de Wall street ont reculé mercredi, mettant fin à la plus forte hausse sur deux jours depuis 2020, après que des données ont montré que la demande de main-d'œuvre américaine restait forte et que les responsables de la Réserve fédérale ont maintenu leur message faucon selon lequel les taux d'intérêt resteront plus élevés plus longtemps.

Les employeurs privés américains ont intensifié leurs embauches en septembre, a montré le rapport national sur l'emploi ADP mercredi, suggérant que la hausse des taux et le resserrement des conditions financières n'ont pas encore freiné la demande de main-d'œuvre alors que la Fed lutte contre une inflation élevée.

L'indicateur de l'emploi dans l'industrie des services de l'Institute for Supply Management a grimpé en flèche, un autre signe que la main-d'œuvre reste forte, alors que l'industrie globale a légèrement ralenti en septembre.

La Fed devrait procéder à une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lorsque les décideurs se réuniront les 1er et 2 novembre, d'après les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux, selon l'outil FedWatch du CME.

L'inflation est problématique, a déclaré Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, à Bloomberg TV dans une interview dans laquelle elle n'a pas modifié le message de la Fed.

"La voie est claire : nous allons augmenter les taux jusqu'en territoire restrictif, puis les y maintenir pendant un certain temps", a-t-elle déclaré. "Nous sommes déterminés à faire baisser l'inflation, en maintenant le cap jusqu'à ce que nous ayons bel et bien terminé."

L'indice de référence S&P 500 a augmenté de 5,7 % lundi et mardi, alors que les rendements du Trésor ont fortement baissé suite à des données économiques américaines plus faibles, au revirement du Royaume-Uni sur les réductions d'impôts proposées et à la hausse des taux plus faible que prévu en Australie.

Mais les rendements du Trésor ont rebondi mercredi après que les données économiques n'ont pas réussi à soutenir les espoirs naissants que la Fed pourrait pivoter vers une position politique moins belliqueuse.

"Il s'agit d'un soubresaut très temporaire du marché", a déclaré Johan Grahn, responsable de la stratégie ETF chez Allianz Investment Management LLC, à propos du rallye de deux jours.

"Je ne vois pas cela changer la trajectoire de la Fed", a ajouté Grahn. "Ils ne vont pas laisser les premiers signes d'un pic d'inflation les effrayer et les pousser à un pivot ou même à une conversation sur un pivot."

Le département du travail publiera vendredi un rapport plus complet et très surveillé sur l'emploi pour le mois de septembre.

Les valeurs technologiques et connexes sensibles aux taux, comme Nvidia Corp, Amazon.com Inc, Apple Inc et Alphabet Inc, ont chuté.

À 14 h 34 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 62,55 points, soit 0,21 %, à 30 253,77, le S&P 500 a perdu 12,38 points, soit 0,33 %, à 3 778,55 et le Nasdaq Composite a chuté de 65,50 points, soit 0,59 %, à 11 110,90.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont reculé, les services publics et l'immobilier étant en tête des pertes.

Le secteur de l'énergie a bondi de 2,0 % après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont convenu de réduire la production de pétrole de la manière la plus importante depuis le début de la pandémie de COVID-19, freinant l'offre dans un marché déjà serré.

Le secteur des soins de santé a également progressé.

Twitter Inc a perdu son élan, à l'instar de ses pairs, un jour après avoir bondi de 22 % à la suite de la décision du milliardaire Elon Musk de poursuivre son offre initiale de 44 milliards de dollars pour privatiser la société de médias sociaux.

Twitter a chuté de

0.8

% et Tesla Inc, le constructeur de voitures électriques dirigé par Musk, a glissé de 4,6 %.

Le S&P 500 a enregistré deux nouveaux sommets de 52 semaines et neuf nouveaux points bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux sommets et 110 nouveaux points bas. (Reportage d'Ankika Biswas et de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur et de Richard Chang)