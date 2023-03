NVP a été choisi par la SS Lazio pour gérer une nouvelle entreprise médiatique

(Alliance News) - NVP Spa a annoncé lundi qu'elle a signé un accord stratégique jusqu'à la fin de 2028 avec SS Lazio Spa.

NVP sera le partenaire exclusif pour la gestion de la nouvelle entreprise médiatique du club de football, les services de divertissement numérique "Lazio Style Radio" et "Lazio Style Channel" diffusés sur la chaîne SKY 233 en mode SVOD, ainsi que la gestion des canaux web et sociaux et la création de la nouvelle plateforme OTT.

"NVP garantira le savoir-faire et l'expertise à travers un groupe sélectionné de professionnels hautement qualifiés ; en outre, elle sera responsable de la conception et de la mise en œuvre de tous les nouveaux environnements numériques officiels et de la création de contenus pour la plateforme OTT multicanaux de SS Lazio, ainsi que de la gestion des canaux sociaux et du développement de la future stratégie numérique de l'entreprise médiatique", explique la PME.

L'organisation des processus se déroulera au siège opérationnel de l'entreprise médiatique à Formello, à Rome, et les activités de "production à distance" se dérouleront au centre d'innovation NVP de Cologno Monzese, à Milan.

Ivan Pintabona, membre du conseil d'administration et CTO de NVP, a commenté : "Grâce à la clairvoyance du président Claudio Lotito, qui vise à exploiter tous les droits de propriété avec la perspective future significative de renforcer la marque SS Lazio, cet important partenariat est né, représentant pour NVP l'accomplissement d'une étape importante dans la création et la fourniture de services numériques innovants. L'accord signé représente pour NVP une reconnaissance concrète des investissements en technologie et en innovation numérique réalisés ces dernières années et confirme que la stratégie de couverture médiatique de bout en bout représente le profil idéal pour le développement de marques importantes comme SS Lazio".

Claudio Lotito, président de SS Lazio, a ajouté : "Cet accord entre deux leaders dans leurs secteurs respectifs ouvre la porte à une nouveauté absolue. La synergie avec NVP, un modèle dans la réalisation de contenus, conduira en effet la SS Lazio à devenir la première société de médias en Italie, en empruntant un chemin jamais parcouru par une équipe italienne, dans le but d'améliorer encore le travail de communication réalisé jusqu'à présent, visant à valoriser la marque, à augmenter les revenus et à développer le club à l'international, afin d'être toujours plus proche de nos fans et de tous les amateurs de football".

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.