Nvp SpA est une société basée en Italie qui fournit un large éventail de services à l'industrie de la production vidéo, principalement aux réseaux de télévision (TV) et aux détenteurs de droits télévisuels. Son offre est liée au contenu et à la diffusion. La société conçoit et développe des événements télévisuels, en particulier liés au sport, au divertissement, aux concerts et aux spectacles. Ses clients sont, entre autres, des chaînes de télévision, des plateformes de contenu en ligne, des maisons de production et des clubs sportifs. Elle opère au niveau local, en Europe et à l'international, avec un accent particulier sur l'Arabie Saoudite, le Maroc, les États-Unis, la Thaïlande, la Malaisie et le Qatar.

Secteur Production de spectacles