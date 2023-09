(Alliance News) - NVP Spa a annoncé vendredi qu'elle avait remporté le contrat de production des matches de la Lega Serie C pour les trois prochaines années.

La production des matches se fera à l'aide d'une technologie innovante de production à distance au centre d'innovation de Cologno.

"Avec ce contrat, NVP consolide sa position de leader dans le domaine du football et contribuera à générer des revenus supplémentaires d'environ 1,2 million d'euros par saison. NVP, grâce à ses investissements dans l'innovation et la technologie et après l'expérience positive avec son partenaire Sky pour la production à distance des matchs de Serie B pour la saison 2022/23, consolide avec cette nouvelle mission prestigieuse son leadership dans les événements nationaux de football et, en particulier, dans les productions à distance ", a déclaré la société.

" Les productions seront réalisées à l'aide de la technologie de production à distance de notre centre Innovation Hub ; ainsi, les quelque 1 100 matchs du championnat Lega Pro seront gérés grâce à l'innovation technologique développée en interne par le département R&D. La recherche en technologie et le développement de services innovants représentent l'un des points forts du groupe, dans le but d'offrir des services de plus en plus avancés sur le plan technologique ", a déclaré Ivan Pintabona, Chief Technology Office et responsable de la R&D de NVP.

Massimo Pintabona, PDG de NVP, a déclaré : " Nous sommes très satisfaits des résultats commerciaux obtenus au cours de 2023 ; avec cette nouvelle mission prestigieuse, la société affirme sa position de leader sur le marché italien de la téléproduction de la plus haute qualité. Les investissements dans l'innovation technologique, ainsi que le récent partenariat avec Sky pour l'utilisation de la production à distance dans les matchs de Serie B, ont certainement joué un rôle clé dans la décision de la Lega Pro de confier à NVP la production à distance des matchs de Serie C ".

"Le groupe NVP poursuit son chemin dans l'affirmation de son modèle économique, avec pour objectif d'élargir son portefeuille de clients avec des services et des technologies de plus en plus pointus".

L'action NVP est en baisse de 1,8 % à 3,28 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

