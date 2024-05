(Alliance News) - NVP Spa a annoncé lundi, avant le nouveau cycle 24-29 de la Serie A, un accord avec Enilive et DAZN pour l'intégration éditoriale de la Serie A Enilive depuis les principaux stades italiens dans un mode de production à distance avancé et la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes pour la création du premier studio virtuel de DAZN en Italie.

À partir de la prochaine saison de football, DAZN basera ses activités de production dans le Hub d'innovation moderne et technologique de NVP à Cologno Monzese, où il mettra en œuvre une technologie innovante déjà utilisée dans le secteur de la diffusion hôte et de l'OTT pour la production de plus de 5 000 événements, y compris les matchs de la Serie A, les Jeux olympiques et le circuit mondial de tennis féminin de la WTA.

"La nouvelle collaboration avec NVP, spécialisée dans la production à distance et dans le cloud, intégrée à des solutions techniques de connectivité de pointe, marque un tournant pour DAZN, qui inaugure ainsi un nouveau cycle de cinq ans au nom de l'innovation", peut-on lire dans le communiqué de presse de l'entreprise.

L'innovation et l'expérience immersive seront en effet les principes directeurs du nouveau plan de production et d'édition de DAZN, qui sera développé pour améliorer le produit Serie A grâce à un mode encore plus interactif et engageant.

En plus d'une couverture centrée sur le stade de l'avant et de l'après-match - avec le stade qui deviendra de plus en plus le studio de DAZN, acquérant encore plus de centralité dans la narration de la meilleure ligue de football d'Italie -, l'introduction d'un studio virtuel avec des technologies de réalité virtuelle et augmentée révolutionnera l'analyse, le débat et l'interactivité de la narration des jours Enilive de la Serie A.

"La collaboration que nous entamons avec NVP unit deux réalités qui sont constamment à la recherche de solutions technologiques avancées. Le prochain cycle de cinq ans représente un nouveau chapitre pour nous, que nous voulons inaugurer en nous concentrant sur ce que DAZN a toujours représenté le plus : l'innovation. L'expérimentation et l'adoption de nouvelles solutions technologiques - je pense à l'introduction du sport dans le streaming en direct, à la bodycam en Serie A ou à la Ref Cam en basket-ball - nous distinguent et continueront à guider nos choix pour les cinq prochaines saisons de Serie A Enilive ", a commenté Stefano Azzi, PDG de DAZN Italia.

L'action NVP a clôturé vendredi au pair à 2,70 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.