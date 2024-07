(Alliance News) - Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des changements d'administrateurs et de directeurs de sociétés cotées à Londres annoncés au cours de la semaine écoulée et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

NWF Group PLC - Distributeur spécialisé basé dans le Cheshire, en Angleterre - Engage Amanda Burton comme prochaine présidente non exécutive, en remplacement de Philip Acton lors de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre. Mme Burton est avocate et a été directrice des opérations de Clifford Chance LLP. Elle est directrice non exécutive de HSS Hire Group PLC.

Northern Bear PLC - spécialiste des services de construction et de soutien basé à Newcastle Upon Tyne, en Angleterre - nomme Simon Carr au poste de président non exécutif, à partir de maintenant. M. Carr remplace Harry Samuel, qui était président par intérim et qui redeviendra directeur non exécutif. M. Carr était directeur général de Henry Boot Construction Ltd, qui fait partie de Henry Boot PLC.

Oxford BioMedica PLC - Organisation de développement et de fabrication à façon de thérapies cellulaires et géniques basée à Oxford, Angleterre - Embauche Lucinda Crabtree au poste de directeur financier, à partir du 2 septembre. Mme Crabtree remplace Stuart Paynter, qui quittera Oxford BioMedica après sept ans de service. Lucinda Crabtree était auparavant directrice financière de MorphoSys AG avant son acquisition par Novartis AG le mois dernier.

VSA Capital Group PLC - Banque d'investissement et de courtage basée à Londres - Marcia Manarin démissionne de son poste de directrice financière et quittera son poste au plus tard le 11 octobre "afin de poursuivre un rôle plus important". VSA est à la recherche d'un remplaçant.

Big Technologies PLC - Technologie de surveillance à distance des personnes basée à Hertfordshire, Angleterre - Simon Collins démissionne de son poste de président non exécutif, après avoir dirigé le conseil d'administration de la société depuis sa cotation sur l'AIM en 2021. Le directeur non exécutif Alexander Brennan devient président intérimaire, tandis que l'entreprise cherche un remplaçant permanent.

Chill Brands Group PLC - exploite le site de commerce électronique chill.com pour les produits de vapotage sans nicotine et d'autres produits de bien-être et de loisirs - Confirme que le directeur général Callum Sommerton a été blanchi des allégations d'utilisation abusive d'informations privilégiées dans le cadre de la levée de fonds de la société en janvier dernier. "Le conseil d'administration a conclu que M. Sommerton n'avait rien à se reprocher et qu'il devait être totalement exonéré de ces allégations", déclare Chill Brands. Nomination de Nick Tulloch en tant qu'administrateur non exécutif, en remplacement de Scott Thompson, qui se retirera lors de l'assemblée générale annuelle de la société. Celle-ci devrait être convoquée à la fin du mois de septembre, mais se réunira à nouveau en novembre pour examiner les résultats annuels retardés de la société. M. Tulloch a été directeur financier puis PDG de Chill Brands en 2019 et 2020. Chill Brands affirme qu'elle continue de chercher à récupérer le domaine chill.com et certaines marques déposées qui ont été transférées hors du contrôle de l'entreprise par deux directeurs, son ancien directeur des opérations et son ancien directeur commercial.

