NWF dépasse les prévisions du marché ; l'offre d'hydrogène d'AFC progresse

NWF Group PLC - Distributeur d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires et de carburants agricoles basé dans le Cheshire, en Angleterre - Les activités de toutes les divisions sont restées fortes depuis la fin du mois de janvier. Les résultats du troisième trimestre de l'exercice clos le 31 mai sont "supérieurs aux attentes internes". "Alors que les activités du dernier trimestre continuent d'être soumises à des facteurs saisonniers, les solides performances réalisées depuis le début de l'année et le contexte favorable à l'approche du mois de mars signifient que le conseil d'administration prévoit désormais que les résultats annuels du groupe seront nettement supérieurs aux attentes du marché", prédit la NWF. Le bénéfice avant impôt devrait atteindre au moins 17,5 millions de livres sterling. Le consensus est de 12,3 millions de livres sterling.

AFC Energy PLC - fournisseur de technologies de production d'énergie à partir d'hydrogène - déclare que les générateurs d'hydrogène H-Power Tower ont été loués pour plus de 7 000 heures à ce jour sur le marché de la construction au Royaume-Uni et en Europe. Il ajoute que des contrats ont été signés pour plus de 8 000 heures en 2023 jusqu'à présent. AFC déclare : "Les déploiements de H-Power Tower à ce jour, associés à une réserve croissante de déploiements contractés pour 2023, mettent en évidence le rôle évident que l'hydrogène est appelé à jouer pour soutenir la décarbonisation d'industries difficiles à réduire, telles que la construction. Les commentaires des clients ont été extrêmement utiles pour définir les futures spécifications des plateformes de générateurs d'énergie à hydrogène d'AFC Energy et, aux côtés de nos premiers clients, nous nous efforçons de fournir des systèmes plus importants jusqu'en 2023, en nous appuyant sur le succès de la conception de la tour H-Power". ajoute-t-il : "En 2023, nous nous efforçons de réduire sensiblement le coût d'investissement par système, mesuré par kW, ce qui, avec l'efficacité de +50% obtenue sur la conversion du carburant sur le terrain à ce jour, crée une plate-forme pour un coût total de propriété compétitif par rapport à ses pairs."

Firering Strategic Minerals PLC - opérateur du double projet de lithium-tantale Atex en Côte d'Ivoire - Augmentation de la participation dans Atex de 77% à 90%. Achat d'une participation supplémentaire de 13 % pour 258 484 euros. L'opération est financée conjointement par Firering et Ricca Resources Ltd. Firering contribue à hauteur de 58 742 euros et Ricca à hauteur de 199 742 euros. " Le projet Atex a le potentiel de devenir une ressource importante de lithium en Afrique de l'Ouest en un temps relativement court. La qualité et le potentiel d'Atex ont été reconnus par Ricca qui investit dans le projet et nous soutient dans l'accélération du projet jusqu'à l'étude de faisabilité définitive. Cette reconnaissance, associée au succès de notre campagne de forage de la phase I et au lancement du programme d'échantillonnage du sol de la phase II annoncé au début de cette année, a facilité notre décision d'augmenter notre participation dans le projet à 90 %. Nous sommes impatients d'informer nos actionnaires de nos progrès", a déclaré Yuval Cohen, directeur général. En novembre, Firering a conclu un accord avec Ricca pour financer l'avancement du projet Atex.

Synergia Energy Ltd - développeur d'actifs de gaz naturel en Inde - Adopte la solution de la pompe à jet pour le puits C-77H, après une "évaluation approfondie" des options de levage artificiel. "Cette décision est due à une combinaison de facteurs techniques, de coûts et de disponibilité", explique Synergia. "La solution de la pompe à jet présente l'avantage d'être à l'abri de la dégradation des élastomères causée par la forte teneur en aromatiques du condensat de l'éocène de Cambay, car les pompes à jet ne contiennent pas d'élastomères. La solution de la pompe à jet est également plus rentable, en particulier pour le développement d'un champ complet où les pompes à jet de plusieurs puits peuvent être entraînées par une seule pompe de surface commune."

Gulf Keystone Petroleum Ltd - Société d'exploration pétrolière et gazière basée aux Bermudes - Reçoit un paiement brut de 34,3 millions USD, 26,9 millions USD net pour l'entreprise, du gouvernement régional du Kurdistan pour les ventes de pétrole brut de Shaikan en septembre 2022. Genel Energy PLC a déclaré lundi qu'elle s'attendait à recevoir un paiement de 33 millions USD du Kurdistan pour les ventes de Tawke en septembre. Selon le mécanisme précédent, ce montant aurait été de 34,9 millions d'USD.

Symphony Environmental Technologies PLC - développeur de plastiques et de caoutchouc durables - Better Earth LLC, son distributeur américain de la technologie des plastiques biodégradables pour les bouteilles de compléments alimentaires, signe un accord d'approvisionnement exclusif avec TricorBraun. L'accord concerne sa marque BioBottles de bouteilles en polyéthylène pour l'industrie nutraceutique. "Je suis ravi d'annoncer que les ventes de d2w à notre partenaire stratégique Better Earth devraient augmenter de manière significative en 2023 et au-delà. En travaillant avec des partenaires tels que Better Earth et - par extension - avec le leader mondial de l'emballage TricorBraun, Symphony est bien placée pour s'emparer d'une part des marchés des bouteilles aux États-Unis et au Canada, avec d'autres verticales du marché des bouteilles encore disponibles à cibler ", déclare le PDG Michael Laurier.

Xeros Technology Group PLC - développeur de technologies de blanchisserie basé à Rotherham, en Angleterre - signe un nouvel accord de licence pour sa technologie de filtration XFilter avec un "fabricant mondial de composants" basé en Europe. "Selon les termes de l'accord non exclusif de 5 ans, le partenaire est autorisé à fabriquer et à vendre des filtres incorporant la technologie exclusive XFilter de Xeros dans le monde entier. Cela permettra aux fabricants de machines à laver d'offrir aux consommateurs la possibilité de capturer et d'éliminer facilement et en toute sécurité plus de 90 % des microfibres, y compris les microplastiques, libérées pendant les cycles de lavage", explique Xeros. L'accord améliore l'accès de Xeros au marché et a "le potentiel de générer des revenus substantiels" sur la durée du contrat.

Global Ports Holding PLC - opérateur de ports de croisière - La joint-venture 80%-20% avec Servicios Portuarios Canarios signe une concession de 15 ans pour le port de croisière d'Alicante, en Espagne. "La signature de cet accord fait suite à l'attribution du statut de soumissionnaire privilégié, qui a été annoncée le 16 décembre 2022. GPH prévoit de prendre en charge les opérations de croisière à Alicante avant la fin de l'exercice financier en cours jusqu'au 31 mars 2023", déclare GPH. "L'autorité portuaire d'Alicante améliore actuellement la zone portuaire dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions d'euros qui intégrera le front de mer et la ville. Parallèlement à cet investissement et dans le cadre de l'accord de concession, l'entreprise commune prévoit d'investir jusqu'à 2 millions d'euros dans la rénovation et la modernisation du terminal de croisière."

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges - déclare qu'un accord a été conclu dans le cadre d'une action collective australienne financée par Litigation Capital. "L'investissement dans ce recours collectif fait partie du portefeuille d'investissements directs de LCM et a été financé à 100 % par le capital du bilan", indique Litigation Capital. Litigation Capital s'attend à recevoir un revenu de 14 millions de dollars australiens, soit environ 7,8 millions de livres sterling.

