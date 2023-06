NWF revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année sur fond de bonne dynamique

NWF Group PLC - distributeur d'aliments pour animaux, de denrées alimentaires et de carburants agricoles basé à Nantwich, en Angleterre - déclare que la dynamique positive s'est maintenue jusqu'au second semestre de l'exercice 2023, et prévoit que le bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année sera supérieur aux attentes actuelles du marché, qui sont de 17,5 millions de livres sterling. Il s'attend maintenant à ce que le bénéfice avant impôts dépasse les 19 millions de livres sterling. Elle ajoute que la trésorerie nette à la fin de l'année sera plus élevée que prévu en raison d'un meilleur résultat commercial et d'une gestion positive du fonds de roulement. Elle note également que la demande alimentaire continue d'être "robuste" et cite une "demande solide" pour les aliments pour ruminants.

Le groupe annonce également qu'il a renouvelé ses facilités bancaires avec Nat West Group pour une durée de trois ans. Ces facilités, d'un montant de 61 millions de livres sterling, comprennent une facilité d'escompte de factures de 50 millions de livres sterling, une facilité de crédit renouvelable de 10 millions de livres sterling et un découvert de 1 million de livres sterling.

Le directeur général, Richard Withing, a déclaré : "Nous avons obtenu des résultats très solides pour le groupe, et il est formidable d'annoncer que les trois divisions ont dépassé les attentes malgré les défis liés à l'inflation et au coût de la vie. Le groupe est bien placé, avec une position de trésorerie nette et de nouvelles facilités bancaires, pour poursuivre son développement et sa croissance."

Cours actuel de l'action : 271,80 pence, en hausse de 5,6 % vendredi

Evolution sur 12 mois : +22%.

