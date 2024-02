Auro Holdings Berhad, anciennement NWP Holdings Berhad, est une société basée en Malaisie, qui est engagée dans la détention d'investissements. La société fabrique et commercialise des produits en bois tels que des produits en bois moulé pour l'intérieur et l'extérieur, fournit du bois scié certifié et non certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) et propose des services de séchage au four et de traitement du bois. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Les moulures et le bois d'œuvre, et les investissements et autres. Le secteur des moulures et du bois d'œuvre se consacre à la fabrication et à la vente de bois d'œuvre et de produits dérivés, ainsi qu'à la fourniture de services de séchage au four et de traitement du bois d'œuvre. Le segment Investissements et autres est engagé dans la détention d'investissements et d'autres opérations. Ses produits et services comprennent les produits en bois moulé, le bois scié séché à l'air et au four, les rouleaux de placage et l'emballage de placage, ainsi que d'autres services. Ses filiales sont NWP Industries Sdn. Bhd, NWP O&M Sdn. Bhd, NWP Resources Sdn. Bhd, NWP Access Sdn. Bhd.

Secteur Sylviculture