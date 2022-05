Le loueur d'avions SMBC Aviation se rapproche d'un accord de 7 milliards de dollars pour son rival Goshawk, selon des sources.

L'accord entre les deux loueurs privés, basés à Dublin, en Irlande, pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat. Elle donnerait naissance à un géant mondial de la location d'avions, alors que la consolidation balaie le secteur.

L'année dernière, les deux plus grandes sociétés de leasing d'avions au monde, l'irlandaise AerCap et la branche de leasing de GE, GECAS, ont fusionné dans le cadre d'une opération de plus de 30 milliards de dollars.

SMBC Aviation Capital, qui appartient à un consortium comprenant les sociétés japonaises Sumitomo Corp et Sumitomo Mitsui Financial Group, possède une flotte de plus de 750 avions en propriété, en gestion et en engagement, principalement des modèles court-courriers Boeing et Airbus, selon son site Web.

Goshawk, qui est une coentreprise 50-50 entre le conglomérat NWS Holdings Limited basé à Hong Kong et Chow Tai Fook Enterprises Limited, possède une flotte en propriété, gérée et engagée qui se compose de 222 avions, selon son site Web.

Un porte-parole de SMBC Aviation Capital s'est refusé à tout commentaire. Goshawk n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La publication spécialisée AirFinance Journal a rapporté pour la première fois les pourparlers entre les deux sociétés en novembre.

Une vague d'opérations a remodelé le secteur mondial du financement aérien qui a attiré un grand nombre de capitaux ces dernières années.

La branche d'investissement dans l'aviation de la société de capital-investissement Carlyle Group Inc a accepté l'année dernière d'acheter la société de location d'avions Fly Leasing Ltd pour 2,36 milliards de dollars, dette comprise. En décembre, la branche aviation de Carlyle a également accepté d'acheter le portefeuille d'avions de la société de leasing irlandaise AMCK Aviation.