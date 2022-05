Le loueur d'avions SMBC va racheter son rival Goshawk pour 6,7 milliards de dollars.

SMBC Aviation Capital a accepté lundi d'acheter son petit rival Goshawk Aviation pour une valeur d'entreprise de 6,7 milliards de dollars, une opération qui, selon elle, en ferait le deuxième loueur d'avions au monde par le nombre d'avions.

L'acquisition visant à créer une société combinée avec 37 milliards d'euros (38,45 milliards de dollars) d'actifs intervient six mois après que l'irlandais AerCap Holdings NV ait consolidé sa position de plus grand loueur d'avions au monde grâce à son rachat de l'activité de leasing de General Electric.

SMBC, qui appartient à un consortium comprenant les sociétés japonaises Sumitomo Corp et Sumitomo Mitsui Financial Group, a déclaré qu'elle reprendrait un portefeuille de 176 avions en propriété et en gestion pour porter sa flotte totale à 709 appareils.

Avec 261 avions Boeing et Airbus supplémentaires en commande, la flotte de SMBC dépassera les 832 appareils qu'Avolon, dont le siège est à Dublin, possède, gère ou a en commande.

Reuters a rapporté vendredi que SMBC et Goshawk étaient proches d'un accord qui pourrait être annoncé dès cette semaine.

"Nous entreprenons cette transaction à un moment stratégique du cycle, avec une forte reprise dans l'industrie aérienne mondiale, et nous nous attendons à ce que la transaction soit relutive pour le rendement du capital de SMBC Aviation Capital", a déclaré Peter Barrett, directeur général de SMBC, dans un communiqué.

SMBC financera la transaction par une combinaison de dettes et de capitaux propres. Les jeunes avions à fuselage étroit, dont elle espère qu'ils stimuleront sa croissance, représenteront plus de 82 % de la flotte combinée, a-t-elle ajouté.

Les six avions appartenant à Goshawk qui sont situés en Russie et soumis aux sanctions de l'UE sont exclus de la transaction.

Goshawk, dont le siège est à Dublin, est une coentreprise à parts égales entre le conglomérat de Hong Kong NWS Holdings Ltd et Chow Tai Fook Enterprises Ltd. Elle a été créée il y a moins de dix ans et ses actionnaires ont déclaré qu'elle se vendait à une valeur intéressante.

On s'attendait à ce que l'acquisition d'AerCap l'année dernière, pour un montant de 30 milliards de dollars, stimule la poursuite de la consolidation dans un secteur qui finance plus de la moitié de la production mondiale de jets de passagers, dans le cadre de transactions représentant environ 150 milliards de dollars d'avions chaque année.

