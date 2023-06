NWS Holdings Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la construction. La société opère à travers cinq segments. Le segment des routes est engagé dans l'exploitation des routes pour les revenus de péage. Le segment Construction fournit des services de conception, d'approvisionnement, d'ingénierie et de construction à des projets publics, commerciaux et privés. Il est principalement engagé dans la conception et la construction de fondations et de travaux de génie civil, ainsi que dans l'étude de sites dans les secteurs public et privé. Le segment Assurance propose des produits d'assurance vie, accidents et santé aux clients. Le segment de la gestion des installations est engagé dans la gestion de centres de congrès et d'exposition et dans la fourniture de services de location. Le segment Transport exploite des lignes d'autobus et fournit des services aux passagers, ainsi que des lignes entre l'arrière-port et les îles périphériques.

Secteur Construction et ingénierie