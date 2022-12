Une tempête de neige massive cible une grande partie des États-Unis

La tempête menace de causer des ravages pour des millions de personnes, de l'Idaho au Wisconsin et jusqu'au sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique jusqu'à jeudi, alors qu'elle rampe lentement vers l'est, a averti le National Weather Service (NWS).

"Ce système de tempête en développement entraînera des dangers météorologiques nombreux, étendus et impactants au cœur du pays cette semaine", a déclaré le NWS.

Des avertissements de blizzard étaient en vigueur pour certaines parties du Wyoming, du Montana, du Dakota du Sud et du Nebraska, où l'on prévoyait jusqu'à 60 cm de neige et des rafales de vent de 97 km par heure, a indiqué le NWS.

"Préparez vos pelles, faites vos courses et vérifiez les autres fournitures nécessaires. Les routes seront difficiles à emprunter", ont déclaré les responsables de la gestion des urgences du comté de Pennington, dans le Dakota du Sud, dans un Tweet, précisant que la région attendait au moins 15 cm de neige.

La neige et les vents devraient provoquer des conditions de voile blanc sur les routes, rendant la conduite traître, voire impossible pour les automobilistes, a averti le NWS.

Plusieurs districts scolaires de l'Idaho, du Dakota du Sud et du Nebraska ont retardé le début des cours ou les ont carrément annulés lundi en raison de la météo.

Des tempêtes étaient également attendues dans le Minnesota et le Wisconsin où un panorama de neige et de glace ainsi que des vents violents étaient prévus.

Certaines parties de la région verront des pluies verglaçantes qui produiront des accumulations de glace pouvant atteindre un demi-pouce. La glace pourrait faire tomber des arbres et des lignes électriques, provoquant d'éventuelles coupures de courant, selon le NWS.

En plus de la neige et des vents, les températures dans la région pourraient baisser jusqu'à -20 Fahrenheit (-29 Celsius), un niveau qui provoque des gelures sur la peau exposée en seulement 30 minutes.

Au sud, certaines parties de l'Arizona et du Nouveau-Mexique pourraient connaître de fortes rafales de vent et une neige constante en altitude, a indiqué le service.