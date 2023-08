NWTN, Inc. est une entreprise de technologie verte. La société est engagée dans la mobilité centrée sur le passager et les solutions d'énergie verte. Sa technologie de base comprend des plates-formes modulaires purement électriques, une technologie de conditionnement et de gestion des batteries, un système de connectivité numérique à bord, une architecture électrique et électronique continuellement améliorée, ainsi qu'une technologie de conduite autonome. L'entreprise possède des installations de fabrication à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Elle intègre à ses solutions de mobilité un design d'avant-garde, la personnalisation du style de vie, la connectivité de l'internet des objets, la technologie de conduite autonome et les éco-systèmes d'énergie verte. La société se concentre sur la croissance et le développement de l'ensemble de la chaîne de valeur des applications d'énergie propre aux Émirats arabes unis et s'étend au Moyen-Orient, à l'Afrique du Nord, à la Chine et à d'autres territoires asiatiques et européens.

Secteur Fabricants de voitures et camions