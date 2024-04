NXP Semiconductors N.V. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs à signaux mixtes hautes performances. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit : - automobile (52,1%) ; - industrie et Internet des objets (20,5%) ; - équipements de télécommunication et dispositifs mobiles (12,2%) ; - autres (15,2%) : notamment infrastructures de télécommunication. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (3,5%), Chine (35,6%), Singapour (10,9%), Etats-Unis (9,7%), Japon (6,8%), Allemagne (5,7%), Corée du Sud (5,1%), Taïwan (3,8%) et autres (18,9%).

