NXP : performance supérieure aux attentes

Données financières USD EUR CA 2021 10 464 M - 8 659 M Résultat net 2021 1 441 M - 1 193 M Dette nette 2021 4 968 M - 4 111 M PER 2021 40,1x Rendement 2021 0,90% Capitalisation 56 534 M 56 534 M 46 778 M VE / CA 2021 5,88x VE / CA 2022 5,56x Nbr Employés 29 000 Flottant 96,4% Graphique NXP SEMICONDUCTORS N.V. Tendances analyse technique NXP SEMICONDUCTORS N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 210,04 $ Dernier Cours de Cloture 205,02 $ Ecart / Objectif Haut 21,9% Ecart / Objectif Moyen 2,45% Ecart / Objectif Bas -20,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kurt Sievers President, CEO & Executive Director Peter Kelly Chief Financial Officer & Executive Vice President Peter Leahy Bonfield Non-Executive Chairman Lars Reger Chief Technology Officer & Executive VP Petri Kuivala Chief Information Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NXP SEMICONDUCTORS N.V. 28.94% 56 534 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 15.09% 568 383 NVIDIA CORPORATION 18.56% 385 330 INTEL CORPORATION 18.91% 237 282 BROADCOM INC. 7.77% 192 657 TEXAS INSTRUMENTS 15.04% 176 627