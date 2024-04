NXT Energy Solutions Inc. est une société canadienne spécialisée dans la technologie. La société offre un service géophysique à l'industrie pétrolière et gazière en amont en utilisant son système de télédétection de détection de champ de stress (SFD) basé sur la gravité. Son système exclusif de détection des champs de contrainte (SFD) utilise des capteurs à l'échelle quantique pour détecter les perturbations du champ de gravité dans le cadre d'une méthode d'étude aéroportée, qui peut être utilisée à la fois sur terre et en mer pour identifier à distance les pièges et les réservoirs présentant un potentiel d'exploration des hydrocarbures et de la géothermie. Le système d'étude SFD permet à ses clients de concentrer leurs décisions d'exploration concernant les engagements fonciers, les dépenses d'acquisition de données et la hiérarchisation des prospections sur les zones à fort potentiel. Le SFD est un outil aéroporté qui fournit des informations sur les zones propices au piégeage des fluides dans la colonne sédimentaire. Le levé SFD est complémentaire des méthodes géophysiques existantes, en particulier des programmes sismiques.