Nxu, Inc. est une entreprise technologique intégrée verticalement. La société tire parti de ses propriétés intellectuelles et de ses innovations en matière de batteries pour soutenir la mobilité électronique et les solutions de stockage d'énergie. L'écosystème Nxu de la société comprend des technologies de cellules et de packs de batteries, des solutions de stockage d'énergie au niveau du réseau, une infrastructure de charge, des solutions de mobilité électrique pour plates-formes et véhicules de taille moyenne, ainsi que la gestion de nuages aériens. Ses produits comprennent QCell, Qube et Qube+. Sa technologie de batterie QCell permet un avenir électrique en chargeant plus rapidement, en allant plus loin et en prolongeant la durée de vie des véhicules, des équipements, du stockage d'énergie et de l'équipement de charge. Le Qube est une solution énergétique dense, plus durable et à charge plus rapide, destinée aux produits de mobilité, aux systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux et aux applications d'infrastructure de charge. Le Qube+ est conçu pour stocker et fournir de l'énergie aux particuliers, aux entreprises et aux applications de services publics à plus grande échelle.

Secteur Equipements et composants électriques