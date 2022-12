La fonderie de plomb de Nyrstar à Port Pirie augmente sa production.

La fonderie de Port Pirie a été fermée en octobre pour des travaux visant à réduire les émissions et à améliorer les performances opérationnelles.

Nyrstar, détenue majoritairement par la société de commerce et de logistique Trafigura, a refusé de dire quelle quantité de plomb Port Pirie produit. L'usine a produit 160 000 tonnes de plomb en 2018.

La consommation mondiale de plomb est estimée par les analystes à environ 13 millions de tonnes cette année.

L'usine de plomb allemande de Stolberg, qui est en cours d'achat par Trafigura et sera gérée par Nystar, a été fermée pour des travaux de réparation après des dégâts causés par des inondations en 2021, mais n'a pas rouvert car la vente n'a pas été conclue, a indiqué Nyrstar.

Stolberg produit environ 155 000 tonnes de plomb par an.

"Nous n'avons actuellement pas de mise à jour sur la date à laquelle nous prévoyons de recevoir les approbations réglementaires pertinentes", a déclaré la société.

Le prix du plomb sur le London Metal Exchange (LME) a atteint 2 302,5 $ la tonne mercredi, le plus haut depuis le 5 mai, en raison des inquiétudes concernant les approvisionnements et des stocks au plus bas depuis 15 ans dans les entrepôts enregistrés au LME.