Nyxoah publiera ses résultats financiers du premier semestre 2021 le 31 août et tiendra une conférence téléphonique le 1er septembre 2021

Mont-Saint-Guibert, Belgique – le 11 août 2021, 22:30h CET / 16:30h ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” ou la “Société”), une société de technologie médicale qui se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinés à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du sommeil (SAOS), a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour le premier semestre 2021 le mardi 31 août 2021, après fermeture des marchés américains. La direction de la Société organisera une conférence téléphonique visant à discuter des résultats financiers le mercredi 1er septembre 2021, à partir de 15:00h CET / 9:00h ET.

Les investisseurs souhaitant écouter la conférence téléphonique peuvent le faire en composant le (844) 260-3718 pour les États-Unis, le 0800 73264 pour la Belgique ou le (929) 517-0938 pour les appels internationaux, suivi du numéro d'identification de la conférence : 7468474. Une diffusion en direct et archivée de l'événement sera disponible sur le site internet de la Société consacré aux relations avec les investisseurs à l'adresse https://investors.nyxoah.com/ .

À propos de Nyxoah

Nyxoah est une société de technologie médicale qui se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services innovants destinés à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. La Société a complété l’étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l’expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, et mène actuellement l’étude pivot DREAM pour l’approbation par la FDA ainsi qu’une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer l’innocuité et l’efficacité à long terme du système Genio®.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.nyxoah.com .

