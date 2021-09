COMMUNIQUE DE PRESSE





Nyxoah Annonce sa Participation à la Baird 2021 Global Healthcare Conference

Mont-Saint-Guibert, Belgique - 2 septembre 2021, 22h30 CET / 16h30 ET - Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), a annoncé aujourd'hui qu'Olivier Taelman, CEO, et Fabian Suarez, CFO, participeront à Baird 2021 Global Healthcare Conference le mardi 14 septembre 2021 , avec une présentation virtuelle à 15h05 CET / 9h05 ET.

Une webdiffusion en direct et une rediffusion de cet événement seront disponibles sur le site web de la Société à l'adresse https://investors.nyxoah.com/

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. La Société a achevé l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications thérapeutiques et mène actuellement l'étude pivot IDE DREAM pour l'approbation par la FDA ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer l'innocuité et l'efficacité à long terme du système Genio®.

Contacts :

Nyxoah

Fabian Suarez, Chief Financial Officer

corporate@nyxoah.com

+32 (0)10 22 24 55

Gilmartin Group

Vivian Cervantes

IR@nyxoah.com

Pièce jointe