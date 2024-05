INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

Nyxoah Annonce une Réduction du Montant Maximum Disponible dans le Cadre de son Programme d'Offre d'Actions At-the-Market

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 22 mai 2024, 22h10 CET / 16h10 ET - Nyxoah SA (Euronext Brussels/ Nasdaq : NYXH) ("Nyxoah" ou la "Société") opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui qu’elle a réduit le nombre maximum de 6.000.000 actions ordinaires disponibles pour l'émission dans le cadre de son offre "at-the-market" (annoncée le 22 décembre 2022) d'un nombre de 1.569.139 actions ordinaires, ou un capital de 269.579 EUR (hors prime d'émission), ce qui résulte en (i) un maximum de 4.430.861 actions ordinaires à émettre dans le cadre de son offre "at-the-market", dont 3.662.699 actions ordinaires demeurent disponibles pour une émission, et (ii) une augmentation du capital autorisé à la disposition du conseil d'administration de 269.579 EUR. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la section 1.5.2 du rapport du conseil d'administration du 22 mai 2024, qui est disponible sur la page investisseur du site web de Nyxoah (https://investors.nyxoah.com/financials > Special Reports).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de la Société.

A propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à un usage expérimental aux États-Unis.

Déclarations Prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que "s'attend à", "potentiel", "pourrait" ou des expressions similaires destinées à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés explicites ou implicites concernant, entre autres, les attentes actuelles de Nyxoah à l'égard du système Genio®, les études cliniques prévues et en cours du système Genio®, les avantages potentiels du système Genio®, les objectifs de Nyxoah en ce qui concerne le développement, la voie réglementaire et l'utilisation potentielle du système Genio® ; l'utilité des données cliniques pour l'obtention éventuelle de l'approbation du système Genio® par la FDA ; les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les perspectives, la croissance et les stratégies de la société ; et les déclarations relatives à l'offre, y compris la clôture prévue, le produit anticipé de l'offre et l'utilisation de ce dernier. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de Nyxoah, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. En particulier, ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions du marché et à l'incapacité de la société, ou à l'incapacité des souscripteurs, de satisfaire aux conditions de clôture de l'offre. Compte tenu de ces incertitudes, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Parmi les autres risques et incertitudes auxquels Nyxoah est confrontée, on peut citer ceux qui figurent sous la rubrique "Facteurs de risque" du dernier rapport annuel de Nyxoah sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC, ainsi que des dépôts et rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent le point de vue de Nyxoah à cette date, et Nyxoah n'assume pas et décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

