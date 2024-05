Nyxoah SA est une entreprise spécialisée en technologie médicale, axée principalement sur le développement et la commercialisation de solutions et de services pour traiter les troubles respiratoires du sommeil. La plateforme de solutions innovantes de Nyxoah SA est basée sur le système Genio®, une thérapie de neurostimulation centrée sur l'utilisateur, validée par le marquage CE, pour traiter l'apnée obstructive du sommeil, le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés