Nyxoah annonce la publication de premières données cliniques positives chez un patient atteint du SAOS et souffrant d'un Collapsus Concentrique Complet (CCC)

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 3 mars 2021 – Nyxoah SA (Euronext : NYXH) (« Nyxoah » ou « la Société »), opère dans le secteur des technologies de la santé et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services visant à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui la publication d'un article présentant le premier cas de succès thérapeutique chez un patient atteint du SAOS et souffrant d’un Collapsus Concentrique Complet (CCC) avec le système Genio®, la solution de neurostimulation bilatérale unique développée par Nyxoah1.

Les patients souffrant d'un Collapsus Concentrique Complet (CCC) représentent aujourd’hui au moins 30 % de la population de patients atteints du SAOS. Actuellement, ces patients sont contre-indiqués pour les thérapies du SAOS existantes par stimulation du nerf hypoglosse. Nyxoah mène actuellement l’étude BETTER SLEEP qui vise à évaluer l’efficacité du système Genio® de stimulation bilatérale du nerf hypoglosse pour les patients souffrant d'un Collapsus Concentrique Complet (CCC) et à établir des preuves cliniques en vue d'une éventuelle extension de l'indication thérapeutique.

Le Dr. Richard Lewis, auteur principal de cette publication et investigateur principal de l'étude BETTER SLEEP, a commenté : « Cette étude de cas démontre la prise en charge efficace du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) chez un patient présentant un Collapsus Concentrique Complet (CCC). Alors que les résultats définitifs de l’étude BETTER SLEEP sont attendus prochainement, les résultats obtenus jusqu’à présent chez les patients présentant un CCC indiquent le système Genio® pourrait potentiellement représenter une solution pour les patients SAOS porteurs d’un CCC et qui ne tolèrent pas la CPAP. »

Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah, a ajouté : « Je souhaite remercier le Dr. Lewis et l’équipe de Perth suite à la publication de cet article scientifique. Il s’agit d’une première étape prometteuse vers la mise à disposition de la stimulation du nerf hypoglosse à une population de patients actuellement contre-indiqués pour cette thérapie. Nous annoncerons les résultats complets de notre étude BETTER SLEEP en mai 2021. »

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies de la santé. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services innovants destinés à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité2 et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. La Société mène actuellement l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, l'étude pivot IDE DREAM pour l'approbation par la FDA ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer l'innocuité et l'efficacité à long terme du système Genio®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nyxoah.com .

Attention – marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine.









1 Lewis R, Le J, Czank C, Raux G. Control of OSA in a patient with CCC of soft palate using bilateral hypoglossal nerve stimulation. Clin Case Rep. 2021;00:1–3 LINK







2 Young T. et al: Sleep Disordered Breathing and Mortality : Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071–1078.







