Nyxoah nomme Raymond Cohen et Virginia Kirby pour la nomination à son Conseil d'Administration

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 6 mai 2022, 7h00 CET / 1h00 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), a annoncé aujourd'hui la nomination de Raymond Cohen et de Virginia Kirby au Conseil d'Administration de la Société, sous réserve d’approbation lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société le 8 juin 2022. Don Deyo et Jan Janssen démissionneront du Conseil d’Administration à compter du 8 juin 2022, gardant le nombre total d'administrateurs à huit. M. Deyo a siégé au Conseil d'Administration de Nyxoah depuis 2016 et M. Janssen depuis 2018.

M. Cohen est CEO et membre du Conseil d'Administration d'Axonics, Inc. (Nasdaq : AXNX) depuis qu'il a co-fondé la société en 2013. De 2010 à 2012, il a été CEO de Vessix Vascular, une société de dénervation rénale, soutenue par une société de capital-risque, qui a été acquise par Boston Scientific en novembre 2012. Auparavant, M. Cohen a passé près d'une décennie en tant que Chairman et CEO de Cardiac Science Inc., cotée au Nasdaq, qui a été classée comme la quatrième société à la croissance la plus rapide aux États-Unis en 2004. Actuellement, M. Cohen est Chairman du Conseil d'Administration de BioVentrix Inc., une société privée de restauration ventriculaire par voie trans-cathéter.

Mme Kirby possède une vaste expérience de leadership dans les domaines clinique, réglementaire et de remboursement dans une large gamme de produits dans l'industrie des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs implantables pour traiter les troubles du sommeil. Dans son rôle actuel de Cadre en Résidence au Discovery Launchpad de l’University of Minnesota’s Office of Technology Commercialization, Mme Kirby offre un encadrement et un mentorat aux startups de dispositifs médicaux en mettant l'accent sur les exigences réglementaires et de recherche clinique de la FDA, ainsi que sur la stratégie de commercialisation. Auparavant, elle a été Senior Vice President of Clinical and Regulatory Affairs pour Huinno, Inc., Vice President of Clinical and Regulatory Affairs chez Apnex Medical, Inc. et Vice President of Clinical Affairs and Reimbursement chez EnteroMedics, Inc. et chez ev3 , Inc. Elle a également occupé divers postes de leadership chez Medtronic, Inc. (NYSE : MDT) et chez 3M Company (NYSE : MMM).

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération centrée sur le patient, sans sonde ni batterie implantée et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est motivé par la vision selon laquelle les patients souffrant de SAOS devraient profiter de nuits reposantes et se sentir en mesure de vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse avec succès : sur Euronext en septembre 2020 et au NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l’approbation marquage CE pour le traitement des patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC), actuellement contre-indiqué dans les thérapies concurrentes. De plus, la Société mène actuellement l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Pour plus d’informations, visitez http://www.nyxoah.com/

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

