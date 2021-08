Nyxoah nomme Rita Johnson-Mills au Conseil d'Administration 27 Août 2021 Regulated information Nyxoah nomme Rita Johnson-Mills au C onseil d' A dministration Mont-Saint-Guibert, Belgique – 27 août 2021, 22 h 30 CET / 16 h 30 ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le

Nyxoah nomme Rita Johnson-Mills au Conseil d'Administration

Mont-Saint-Guibert, Belgique - 27 août 2021, 22 h 30 CET / 16 h 30 ET - Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH)(« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui avoir nommé Rita Johnson-Mills au poste de Directrice Indépendante au sein de son Conseil d'Administration.

Robert Taub, Président du Conseil d'Administration de Nyxoah, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Rita Johnson-Mills au Conseil d'Administration de Nyxoah. Ses connaissances approfondies, sa longue expérience opérationnelle et son expertise dans le domaine de la gouvernance des entreprises seront un atout central pour nous permettre d'évoluer dans l'industrie de la santé avec nos nouvelles solutions novatrices. Rita renforce également notre présence américaine et notre engagement vis-à-vis de la diversité du Conseil. »

Rita Johnson-Mills a ajouté : « Nyxoah est un acteur unique dans le domaine destechnologiesde santé, et je suis très heureuse d'apporter mon expertise au Conseil d'Administration et à la Direction afin d'identifier de nouveaux moyens d'améliorer la santé et la qualité de vie de ceux qui souffrent de troubles respiratoires du sommeil. »

Rita Johnson-Mills est une cadre supérieure chevronnée dans le domaine de la santé. Elle a accumulé plus de 30 ans d'expérience dans lessecteurspublic et privé, dont 15 pendant lesquels elle était directement responsable de la rentabilité et de la croissance d'entreprises du secteur de la santé. Elle a travaillé chez UnitedHealthcarependant 11 ans. Elle y a notamment occupé le poste de CEOde UnitedHealthcareCommunityPlan of Tennessee. Rita est actuellement membre des Conseils d'Administration de BrookdaleSenior Living Inc. et de QuestAnalytics, LLC. Elle est titulaire d'un double Master de l'Ohio State Universityen politique publique et en ressources humaines. Elle est également coach exécutive certifiée Hogan et membre de la section Gouvernance de la National Association of CorporateDirectors.

La nomination de Rita Johnson-Mills prend effet immédiatement sous réserve de l'approbation définitive lors de la prochaine assemblée des actionnaires.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. La Société a complété l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, et mène actuellement l'étude pivot IDE DREAM pour l'approbation par la FDA ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSAen Europe pour confirmer l'innocuité et l'efficacité à long terme du système Genio®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.nyxoah.com/.

Attention - marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine.

Contacts :

Nyxoah

Fabian Suarez, CFO

corporate@nyxoah.com

+32 (0)10 22 24 55

Gilmartin Group

Vivian Cervantes

IR@nyxoah.com

