Nyxoah présentera les données de BETTER SLEEP et organisera des événements pour les médecins lors du World Sleep Congress 2022

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 7 mars 2022, 22h30 CET / 16h30 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), a annoncé aujourd'hui que la Société présentera les données de son étude clinique BETTER SLEEP et organisera des événements pour les médecins lors du 16ème Congrès Mondial du Sommeil 2022 – 16 th World Sleep Congress 2022 , qui se tiendra du 11 au 16 mars à Rome, en Italie. World Sleep, un congrès scientifique mondial, rassemble des leaders de la médecine du sommeil et de la recherche du monde entier pour des sessions scientifiques et rencontres.

Le lundi 14 mars à 17h30 CET, les données de l'étude BETTER SLEEP seront présentées lors d'une session sous forme de poster.

Nyxoah organisera également deux autres événements pour médecins le dimanche 13 mars. Dans la matinée, les membres des équipes cliniques et de R&D de Nyxoah animeront une session du board scientifique avec un groupe de leaders d'opinion américains et internationaux. À 19 h 00 CET ce soir-là, Nyxoah organisera un événement pour les médecins intitulé « Shifting Paradigm in OSA Therapy with Genio ». Nyxoah s'attend à ce qu'environ 40 médecins des États-Unis et d'Europe assistent à cet événement.

« Nous sommes heureux de participer au Congrès Mondial du Sommeil et de présenter Genio et nos solides données cliniques à cette communauté mondiale de leaders d’opinion », a déclaré Olivier Taelman, CEO de Nyxoah. « Nous sommes également ravis de pouvoir offrir Genio aux patients CCC en Europe, et ayant reçu la désignation « Breakthrough Device » de la FDA, nous travaillons dur pour obtenir une approbation IDE pour mener un essai clinique chez les patients CCC aux États-Unis. »

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération centrée sur le patient, sans sonde ni batterie implantée et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est motivé par la vision selon laquelle les patients souffrant de SAOS devraient profiter de nuits reposantes et se sentir en mesure de vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse avec succès : sur Euronext en septembre 2020 et au NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l’approbation marquage CE pour le traitement des patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC), actuellement contre-indiqué dans les thérapies concurrentes. De plus, la Société mène actuellement l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Pour plus d’informations, visitez http://www.nyxoah.com/

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

