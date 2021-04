Nyxoah reporte la publication de ses résultats annuels 2020 au 9 avril 2021

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 2 avril 2021 – Nyxoah SA (Euronext : Nyxoah SA (Euronext : NYXH) (« Nyxoah » ou « la Société »), opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services visant à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd’hui qu’elle retarde la publication de ses résultats annuels 2020 ainsi que la visioconférence qui doit suivre la publication, tous deux initialement prévus pour le 6 avril 2021. La Société prévoit désormais de publier ses résultats pour l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2020 le vendredi 9 avril 2021, avant l’ouverture des marchés. La Société organisera une visioconférence pour discuter des résultats financiers de l’exercice 2020 le le même jour à 15 h (heure de Paris)/9 h ET. Les détails de cette visioconférence sont disponibles ci-dessous. Ce retard est dû aux délais nécessaires pour que la Société et ses auditeurs finalisent les dernières procédures d’audit conformément aux normes d’audit PCAOB.

Visioconférence sur les résultats financiers de l’exercice 2020 :

Date : vendredi 9 avril 2021 Heure : 15 h (heure de Paris)/9 h (ET) Site : https://channel.royalcast.com/landingpage/nyxoah/20210409_1/





Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter :

Nyxoah

Fabian Suarez, Chief Financial Officer

fabian.suarez@nyxoah.com

+32 10 22 24 55

Gilmartin Group

Vivian Cervantes

vivian.cervantes@gilmartinir.com

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services innovants destinés à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. La Société mène actuellement l’étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l’expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, l’étude pivot IDE DREAM pour l’approbation par la FDA ainsi qu’une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer l’innocuité et l’efficacité à long terme du système Genio®.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.nyxoah .com .

