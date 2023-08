NZ Windfarms Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande dont l'activité consiste à exploiter des actifs de production d'énergie éolienne dans le but de générer et de vendre de l'électricité. Le parc éolien Te Rere Hau de la société est situé sur North Range Road dans les Tararua Ranges, à environ 11 kilomètres de Palmerston North. Le parc éolien compte environ 92 turbines d'une capacité nominale de 46 mégawatts (MW) produisant suffisamment d'électricité pour alimenter environ 19 000 foyers. Le site exploite environ 97 turbines Windflow Technology WF500 capables de produire 48,5 MW d'électricité par an. Ses turbines d'environ 500 kilowatts (kW) sont hautes de plus de 30 mètres et ont un diamètre de rotor d'environ 30 mètres. Chacune d'entre elles produit suffisamment d'électricité pour alimenter environ 200 foyers. Elle exerce ses activités principalement en Nouvelle-Zélande. Ses filiales à 100 % comprennent NZWL-TRH Limited et TRH Services Limited.