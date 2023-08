NZME Limited est une société de médias intégrés basée en Nouvelle-Zélande. La société possède un portefeuille de marques dans les domaines de l'information, du divertissement et de l'immobilier sur un réseau de plateformes numériques, imprimées et audio. Ses divisions comprennent l'audio, l'édition et OneRoof. La division Publishing comprend les produits d'information et de journalisme imprimés et numériques. Ses marques d'édition comprennent notamment The New Zealand Herald, BusinessDesk, Be Well, Travel, Viva et TimeOut. La division audio comprend ses marques de radio et la plateforme audio numérique iHeartRadio. iHeartRadio permet aux utilisateurs d'accéder au monde de la musique, notamment en diffusant en direct ses stations de radio : ZM, Radio Hauraki, Flava, The Hits, Coast, Gold, Newstalk ZB et Hokonui. La division OneRoof comprend le site web immobilier OneRoof et toutes ses publications imprimées consacrées à l'immobilier. OneRoof fournit les tendances du marché de l'immobilier, des informations et des commentaires, ainsi que les conseils dont les acheteurs, les vendeurs, les locataires et les propriétaires ont besoin pour faciliter leurs décisions en matière d'immobilier.

Secteur Edition