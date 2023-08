NZX Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande qui gère les marchés néo-zélandais des actions, des dettes, des fonds, des produits dérivés et de l'énergie. La société fournit des services de négociation, de compensation, de règlement, de dépôt et de données à ses clients. Les secteurs de la société comprennent la gestion de fonds, les technologies de gestion de patrimoine et les marchés, qui se composent des relations avec les émetteurs, des marchés secondaires et de Data & Insights. Son segment Relations avec les émetteurs fournit des services aux émetteurs pour les clients actuels et potentiels. Son segment Marchés secondaires est un fournisseur de services de négociation et de post-négociation pour les marchés de titres et de produits dérivés exploités par la société. Son segment Data & Insights fournit des services d'information pour les marchés des valeurs mobilières et des produits dérivés, et des analyses pour le secteur laitier. Son segment Funds Management fournit des fonds de pension, des fonds KiwiSaver et des fonds négociés en bourse. Son segment Wealth Technologies propose des services d'administration et de garde de fonds.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières