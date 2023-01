Les États-Unis obligent les entreprises de verre et de sécurité à baisser les clauses de non-concurrence pour les travailleurs

La Federal Trade Commission (FTC), qui applique la loi antitrust, a déclaré que Ardagh Glass S.A. et O-I Glass Inc, les deux plus grands fabricants américains de récipients en verre, avaient accepté de supprimer leurs accords de non-concurrence, qui concernaient plus de 1 700 travailleurs. Ardagh interdisait généralement aux anciens travailleurs d'être employés par une autre entreprise similaire pendant deux ans, tandis que O-I Glass stipulait que l'entreprise devait donner son consentement écrit pour que les anciens travailleurs acceptent de nouveaux emplois dans l'industrie, a déclaré la FTC.

L'agence a déclaré que les plaintes dans cette affaire étaient les premières qu'elle déposait pour mettre fin à ce qu'elle décrit comme des "restrictions illégales de non-concurrence."

Prudential Security, Inc et Prudential Command, deux sociétés affiliées qui ont vendu une grande partie de leurs activités, ont également accepté de mettre fin à l'application de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail.

Ardagh, O-I Glass et Titan Security, qui a décroché Prudential Security, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les agences antitrust américaines, dont la FTC, ont poursuivi les entreprises qui limitaient les opportunités des travailleurs, mais l'administration Biden a mis davantage l'accent sur cette question.

La commissaire de la FTC, Rebecca Slaughter, a déclaré en 2020 que des enquêtes ont estimé que les dispositions de non-concurrence couvraient 16% à 18% de tous les travailleurs américains. Elle a ajouté que 12 % des travailleurs gagnant moins de 20 000 dollars par an sont soumis à ces dispositions.