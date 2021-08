Prologue O2i M2i

Succès de l'opération de renforcement capitalistique initiée par Prologue

> Réalisation définitive de la fusion -absorption d'O2i par Prologue

> Détention par Prologue de 68,67% du capital de M2i suite à l'OPE

> Relution des actionnaires de Prologue par l'annulation de 23 789 946 actions auto-détenues

L'opération de renforcement capitalistique du Groupe Prologue s'est achevée ce jour avec succès.

Cette opération globale consistait dans un premier temps en la réalisation d'une offre publique d'échange simplifiée initiée par Prologue sur les actions M2i selon une parité d'échange de 11 actions Prologue contre 1 action M2i apportée (l' « OPE »), qui a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le 6 juillet 2021[1] et ouverte du 8 juillet 2021 au 28 juillet 2021. Aux termes de l'avis de résultat publié par l'AMF le 29 juillet 2021, 3 458 673 actions M2i ont été apportées à l'OPE, représentant 68,67% du capital social et 63,25% des droits de vote de M2i au 29 juillet 2021. Prologue a ainsi émis 38 045 403 actions nouvelles au profit des actionnaires de M2i ayant apporté leurs titres à l'OPE. A l'issue de cette OPE, le capital social de M2i est composé comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital social Nombre de droits de vote théoriques % des droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables % des droits de vote exerçables Prologue 3.458.673 68,67% 3.458.673 63,35% 3.458.673 63,72% Actionnaires au nominatif 512.718 10,18% 935.431 17,13% 935.431 17,23% Dirigeants et salariés 443.108 8,80% 809.546 14,83% 809.546 14,91% Autres 69.610 1,38% 125.885 2,31% 125.885 2,32% Auto-détention 30.938 0,61% 30.938 0,57% 0 0% Flottant 1.034.156 20,53% 1.034.156 18,94% 1.034.156 19,05% TOTAL 5.036.485 100% 5.459.198 100% 5.428.260 100%



Dans un deuxième temps, l'opération a consisté en la fusion-absorption d'O2i par Prologue selon une parité d'échange de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i (la « Fusion ») qui a été effectivement réalisée le 11 août 2021, quelques jours après le règlement-livraison de l'OPE qui a eu lieu le 6 août 2021. Prologue a ainsi émis 26 328 128 actions nouvelles au profit des actionnaires d'O2i.

La Fusion a été immédiatement suivie d'une réduction de capital réalisée le 12 août 2021 par annulation de 23 789 946 actions auto-détenues par Prologue au résultat de la Fusion, permettant ainsi de reluer tous les actionnaires de Prologue. Cette relution est intervenue après que Prologue ait transféré une quote-part des actions auto-détenues (à savoir 8 292 874 actions Prologue) dans la fiducie qui avait été constituée dans le cadre du rapprochement avec O2i en 2015, de sorte que ladite fiducie détienne à ce jour 9,99% du capital social de Prologue.

A la suite de ces opérations (qui, pour mémoire, ont été approuvées à une quasi-unanimité par les actionnaires de Prologue et d'O2i lors des assemblées générales mixtes réunies le 30 juin 2021), le capital social de Prologue s'établit à 26 773 411,20 euros composé de 89.244.704 actions réparties comme suit :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital social Nombre de droits de vote théoriques % des droits de vote théoriques* Groupe familial G. SEBAN 3.632.209 4,07% 6.464.418 6,76% Actionnaires au nominatif 8.578.574 9,61% 12.098.829 12,66% Dirigeants et salariés 6.021.650 6,75% 9.249.337 9,68% Autres 2.556.924 2,87% 2.849.492 2,98% Fiducie 8.915.546 9,99% 8.915.546 9,33% Flottant 68.118.375 76,33% 68.118.375 71,26% TOTAL 89.244.704 100% 95.597.168 100%

*Le nombre de droits de vote théoriques dans Prologue est identique au nombre de droits de vote exerçables.

A l'issue de cette opération, Georges Seban, Président Directeur Général de Prologue, déclarait : « Cette opération marque une nouvelle étape majeure de notre développement qui se concrétise par un renforcement important de nos actifs, en particulier dans la Formation IT, Digital et Management, activité à fort potentiel de croissance et, complémentaire de nos positions déjà fortes dans les services informatiques, les logiciels et le Cloud. Ce renforcement capitalistique va également nous permettre d'accroître très fortement notre capacité à extérioriser la valeur boursière de notre groupe dont le chiffre d'affaires annuel devrait approcher prochainement les 100 M€.? Elle permet aussi de faire des économies de structures et de coûts en supprimant la cotation du groupe O2i. A ce titre, je tiens à remercier? tout particulièrement? les actionnaires de O2i et de M2i qui ont soutenu favorablement cette? opération de? renforcement capitalistique? et je leur témoigne ma satisfaction de pouvoir les compter? désormais? parmi les actionnaires de Prologue et de partager avec eux son très fort potentiel de développement et de valorisation ».

PROCHAINE COMMUNICATION

Les résultats du 1er semestre 2021, au plus tard le 30 septembre 2021.

[1] Le même jour, l'AMF a autorisé le franchissement temporaire par O2i du seuil de 30% du capital social et des droits de vote de Prologue sans avoir à déposer d'offre publique obligatoire.

A propos de O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

• L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

• L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - Email : b-arragon@groupeo2i.com

