O2i : Rapport d'activité - 1er semestre 2020

de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME.

La formation IT, Digital et Management

La suite logicielle Adiict a aussi connu les mêmes difficultés avec le gel de toute activité commerciale et une absence de toute nouvelle commande de mars à juin 2020. Bénéficiant d'une part importante de revenus récurrents et d'un bon 1er trimestre, Adiict enregistre sur le 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 0,54 M€ contre 0,48 M€ au 1er semestre 2019.

Dans ce contexte tout à fait exceptionnel, M2i a réussi malgré tout à maintenir une partie de ses formations prévues initialement en présentiel en les basculant en mode distanciel. Son chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2020 enregistre au final une baisse de 32% par rapport au S1 2019 à 15,0 M€, contre une croissance proche de 10% un an plus tôt.

GROUPE O2I : ANALYSE DES RESULTATS ET DE L'ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2020, STRATEGIE ET PERSPECTIVES 2020

UNE PERTE OPERATIONNELLE LIMITEE A -2,0M€

Dans un contexte de fermeture forcée de ses activités de formation, qui représentent habituellement plus des 2/3 de ses ventes, et du gel de toute activité commerciale de ses autres activités Logiciel et Ingénierie, le groupe O2i a réussi à maintenir un niveau de ventes suffisant pour lui permettre de limiter, dans ce contexte tout à fait exceptionnel, sa perte opérationnelle à -2 M€ sur le 1er semestre 2020 contre un bénéficie de 0,8 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,3 M€ sur la période, le résultat net avant et après impôts s'établit, sur le 1er semestre 2020, à -2,3 M€.

PERSPECTIVES DE DEBUT DE REPRISE AU Q4 2020

Depuis la fin du confinement, les tendances d'activité sont restées comparables à celles enregistrées au 1er semestre 2020. Le groupe anticipe un début de rebond qui pourrait se concrétiser à partir du mois d'octobre 2020.

La mise en place des mesures gouvernementales françaises de prise en charge des salariés en chômage partiel, associée à la résistance de ses activités, devrait permettre à l'entreprise de rebondir fortement dès le retour à un climat des affaires plus actif.

Pour cela le groupe dispose d'une situation financière renforcée avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 de

11,8 M€ (dont 5 M€ de PGE et de prêt BPI). A ce montant s'ajoute un PGE supplémentaire d'1 M€ obtenu en juillet

2020.

PRINCIPAUX EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2020

Projet de renforcement capitalistique entre Prologue, O2i et M2i

O2i et Prologue ont publié un communiqué de presse le 13 janvier 2020 où Prologue rappelait que le 11 septembre 2019 il avait indiqué son souhait de finaliser le processus d'intégration capitalistique et opérationnel du groupe O2i afin de lui permettre notamment (i) de détenir directement 100% de l'activité du groupe O2i, et ainsi de simplifier la structure juridique de l'ensemble du groupe, afin d'en optimiser l'organisation, le fonctionnement et les coûts associés, (ii) d'offrir une plus grande lisibilité auprès des investisseurs, (iii) de limiter les frais, en ne maintenant la cotation que de deux sociétés (Prologue et M2i) au lieu de trois, et (iv) de favoriser encore plus la liquidité du titre Prologue.

Pour rappel, cette opération capitalistique consisterait en premier lieu à proposer aux actionnaires de la société M2i d'apporter leurs actions à une offre publique d'échange (OPE) initiée par Prologue, puis, immédiatement après la réalisation de cette première opération à laquelle la société O2i aurait apporté ses titres M2i, O2i ferait l'objet d'une fusion-absorption par Prologue.

Au 13 janvier 2020, l'opération était toujours en cours de préparation, mais sa finalisation se trouvait décalée par rapport au calendrier initialement fixé, en raison notamment des grèves qui ont fortement perturbé le travail des différents intervenants.

O2i - 101 avenue Laurent Cély - 92230 Gennevilliers . Tél. : 01 41 47 70 00 . Fax : 01 41 47 70 65 . groupeO2i.com . contact@groupeo2i.comSA au capital de 7 654 619,50 €. RCS Nanterre 478 063 324 . Code APE : 4651Z