O2Micro annonce la réception d'une proposition préliminaire non contraignante actualisée d'acquisition de la société

O2Micro International Limited (NasdaqGS:OIIM) a annoncé que son conseil d'administration a reçu une lettre de proposition préliminaire non contraignante actualisée (la lettre de proposition), datée du 20 mai 2022, de la part de FNOF Precious Honour Limited (FNOF), de M. Sterling Du, le directeur général et le président du conseil d'administration, et de M.. Perry Kuo, le directeur financier et un administrateur de la société (collectivement, le Consortium), pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de la société (y compris les actions représentées par des American depositary shares (les ADS), chacune représentant 50 actions de la société) qui ne sont pas déjà détenues par le Consortium ou autrement transférées, pour un prix d'achat de 5,50 $ par ADS (ou 0,11 $ par action ordinaire) en espèces (la Transaction proposée). La lettre de proposition met à jour la lettre de proposition préliminaire non contraignante soumise par FNOF à la société le 14 mars 2022. La lettre de proposition stipule, entre autres, que les membres du Consortium ont convenu de travailler exclusivement les uns avec les autres dans la poursuite de la Transaction proposée et qu'ils n'ont pas l'intention de vendre leurs actions ordinaires ou ADS à un tiers ou de soutenir une offre concurrente tout en restant membre du Consortium. Comme annoncé précédemment, le conseil d'administration avait formé un comité spécial composé de deux administrateurs indépendants (le Comité spécial) pour évaluer la Transaction proposée, ou toute autre option stratégique que la société pourrait poursuivre. Le comité spécial continuera à évaluer la transaction proposée à la lumière des derniers développements. Le conseil d'administration avertit les actionnaires de la société et les autres personnes qui envisagent de négocier les titres de la société qu'aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la lettre de proposition, la transaction proposée ou toute autre option stratégique que la société pourrait poursuivre. Rien ne garantit que le Consortium fera une offre définitive à la société, qu'un accord définitif relatif à la lettre de proposition sera conclu entre la société et le Consortium, ou que la transaction proposée ou toute autre transaction similaire sera approuvée ou réalisée. La société ne s'engage pas à fournir des mises à jour concernant la Transaction proposée ou toute autre transaction, sauf si la loi applicable l'exige.