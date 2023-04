O3 Mining : Présentation de la Société

Dans cette présentation, les énoncés prospectifs concernent, entre autres : l'étude de préfaisabilité pour le projet Marban (l'« EPF »); les nombreuses hypothèses sous-jacentes à l'EPF, y compris le plan minier et le modèle économique; le taux de rendement interne après impôt et la modélisation de la valeur actuelle nette du projet Marban; la modélisation des capex, de la durée de vie et de la production du projet Marban; le potentiel de création de valeur des sites historiques; estimations des notes; la géologie spéculative des ressources minérales présumées; prix de l'or; la portée du projet, y compris la méthodologie et l'infrastructure minière; méthodologie de traitement; la capacité, le cas échéant, de réaliser les aspects économiques du projet décrits dans cette présentation; la stratégie d'extraction et de traitement; l'infrastructure projetée; la capacité, le cas échéant, de construire l'infrastructure requise; la capacité, le cas échéant, d'obtenir les approbations et les permis économiques et de restauration requis; le programme de forage actuel sur le projet Marban et l'importance des nouveaux résultats de forage; minéralisation potentielle; la capacité de réaliser toute minéralisation d'une manière économique; la capacité de terminer les activités d'exploration proposées et les résultats de ces activités, y compris la continuité ou l'extension de toute minéralisation; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ».

Cette présentation (la « présentation ») contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont basés sur des attentes, des estimations et des projections à la date de cette présentation. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme

Bien que les « informations prospectives » contenues dans cette présentation soient basées sur ce que la direction pense ou croyait à l'époque être des hypothèses raisonnables, Minière O3 ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres de Minière O3 que les résultats réels soient conformes à ces « informations prospectives », car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et ni Minière O3 ni aucune autre personne

Ces « informations prospectives » impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Minière O3 soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, notamment, les risques liés à la capacité des activités d'exploration (y compris les résultats de forage) à prédire avec précision la minéralisation; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières; les fluctuations des devises les marchés (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans les gouvernements internationaux, nationaux et locaux, la législation, la fiscalité, les contrôles, les règlementations et les développements politiques ou économiques; les relations et les revendications des communautés locales et des populations autochtones; la disponibilité de l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de la mine exploration et mise en valeur réelle (y compris les risques liés à l'obtention des licences, permis et approbations nécessaires auprès des autorités gouvernementales); accès au capital; erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité de Minière O3 à mener à bien d'autres activités d'exploration, y compris le forage; les intérêts immobiliers dans le projet Marban; la capacité de Minière O3 à obtenir les approbations requises et à réaliser les transactions aux conditions annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; le climat économique mondial; prix des métaux; taux d'échange; dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales.

Minière O3 ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser les « informations prospectives » contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Les risques et incertitudes concernant les activités de Minière O3 sont traités plus en détail dans les documents d'information déposés auprès des autorités canadiennes de règlementation des valeurs mobilières, et qui sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'O3 Mining Inc. Le lecteur est fortement prié de lire ces documents et est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives compris dans cette présentation.

RAPPORTS TECHNIQUES

Rapport technique pour Marban

L'EPF est basée sur l'estimation des ressources minérales décrite dans cette présentation, qui a été préparée conformément au Règlement 43-101sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »), et sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Minière O3 dans un délai de 45 jours. Veuillez vous référer au texte intégral du EPF pour plus de détails concernant les principales hypothèses, paramètres et méthodes associés à ce qui précède.

L'EPF est de nature préliminaire et a fait de nombreuses hypothèses sur le projet Marban référencé ici, y compris en ce qui concerne le plan de la mine et les modèles économiques du projet. De plus, l'EPF comprend des ressources minérales indiquées auxquelles des considérations économiques ont été appliquées qui permettraient de les classer dans les réserves

minérales. Rapport technique pour Alpha L'EPF est basée sur l'estimation des ressources minérales décrite dans cette présentation, qui a été préparée conformément au Règlement 43-101sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »), et sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Minière O3 dans un délai de 45 jours. Veuillez vous référer au texte intégral du EPF pour plus de détails concernant les principales hypothèses, paramètres et méthodes associés à ce qui précède.