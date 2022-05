O3 Mining : Projet Marban de Minière O3 - Démarche participative

Val-d'Or, le 25 mai 2022 - O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII; OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») travaille à mettre en place une démarche participative conjointement avec les citoyens et autres parties prenantes de son projet Marban. Pour y parvenir, la société rencontre dans un premier temps les citoyens situés à proximité du projet. L'objectif est d'obtenir la rétroaction des résidents du secteur et de déterminer avec eux le mécanisme d'échanges le plus adapté et efficace pour la poursuite des discussions.

La vice-présidente, développement durable et ressources humaines, Myrzah Bello explique « Lorsque nous avons rencontré les citoyens en septembre dernier, nous nous sommes engagés à les informer au fur et à mesure de l'avancement de notre projet. Nous sommes et nous serons toujours à l'écoute des préoccupations et questionnements de la communauté d'accueil. Je crois sincèrement que nous pouvons bâtir ensemble une démarche novatrice et avantageuse pour l'ensemble des parties prenantes ».

Dans le cadre de ces rencontres, la Société a aussi consulté les citoyens sur la déviation du chemin Gervais qui sera nécessaire si le projet se concrétise.

Minière O3 souhaite également définir en amont un cadre juste et transparent avec les résidents et les entreprises qui seront concernés par l'acquisition de leur propriété, si le projet se concrétise, de même qu'avec ceux qui cohabiteront avec la minière. Il est primordial pour Minière O3 d'établir conjointement avec les citoyens un protocole d'acquisition en tenant compte de leurs intérêts.

La société, qui est à l'étape de l'étude de préfaisabilité, travaille actuellement à démontrer la viabilité technique et économique du projet Marban. Plusieurs étapes restent à franchir, mais Minière O3 se dit confiante de la viabilité du projet Marban.

Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier engagé à mettre en production des gisements aurifères dans des camps miniers prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe chevronnée d'Osisko en matière de construction minière, alors que Minière O3 se dirige vers son objectif de devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

Pour plus amples renseignements ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter :

Arianne Bilas

Spécialiste des communications

Minière O3

1 416-559-1229

abilas@o3mining.com