Oak Valley Bancorp est une société holding bancaire de Oak Valley Community Bank (la Banque). La banque offre une gamme de services bancaires commerciaux conçus pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises dans les deux régions, telles que la Central Valley et l'Eastern Sierras. La banque propose un ensemble de comptes chèques et de comptes d'épargne à ses clients professionnels. Elle propose également des prêts commerciaux et immobiliers, ainsi que des lignes de crédit. Elle offre d'autres services aux particuliers et aux entreprises, notamment des services bancaires en ligne, la saisie de dépôts à distance, des services bancaires mobiles, des services aux commerçants, des services de dépôt de nuit, des heures d'ouverture prolongées, des transferts de fonds par voie électronique, la collecte de billets et des guichets automatiques dans un réseau national. Elle offre une variété de comptes pour les déposants, qui sont conçus pour attirer les dépôts à court et à long terme. Ces comptes comprennent des certificats de dépôt, des comptes d'épargne ordinaires, des comptes du marché monétaire, des comptes chèques et des comptes d'épargne.

Secteur Banques