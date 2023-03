Augmentation de la valeur nette annuelle des actifs d'Oakley Capital et hausse du dividende

Oakley Capital Investments Ltd - donne accès aux fonds Oakley Capital Private Equity - La valeur nette d'inventaire par action s'élève à 662 pence au 31 décembre, ce qui représente une hausse significative par rapport aux 538 pence enregistrés à la même date l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour 2022 est de 24 %, contre 35 % d'une année sur l'autre. Déclaration d'un dividende final de 2,25 pence par action, ce qui porte le dividende total pour 2022 à 4,5 pence, contre 2,25 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Oakley prévient que l'environnement macroéconomique actuel est susceptible d'avoir un impact sur les activités des sociétés de portefeuille en 2023.

La présidente Caroline Foulger déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer qu'OCI a continué à générer une forte croissance de la valeur nette d'inventaire au cours d'une période de volatilité considérable du marché et d'incertitude macroéconomique. Pour l'année à venir, le conseil d'administration reste confiant dans la capacité d'Oakley à continuer à rechercher des opportunités d'investissement intéressantes et à aider les entreprises de son portefeuille à accélérer leur croissance et à créer de la valeur."

Cours actuel de l'action : 464,00 pence, en baisse de 2,1 % jeudi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 21

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

