La fusion entre Fastcase et vLex accélère les investissements dans l'IA juridique

La société de capital-investissement Oakley Capital, basée à Londres, et Bain Capital Credit, qui fait partie de la société d'investissement mondiale Bain Capital, investissent un montant non divulgué dans la société issue de la fusion, qui s'appellera vLex Group.

"L'IA est absolument un facteur de motivation pour le regroupement", a déclaré Ed Walters, PDG de Fastcase.

Les grands modèles linguistiques tels que GPT-4 d'OpenAI et Bard de Google augmentant rapidement leur puissance et leur portée, vLex et Fastcase parient sur le fait que leur bibliothèque de documents combinée constituera un riche ensemble de données d'entraînement pour les produits d'IA juridique.

"Il sera toujours judicieux de former les juristes d'intelligence artificielle sur des données juridiques plutôt que sur le World Wide Web", a déclaré M. Walters.

La fusion crée une bibliothèque juridique qui est "le plus grand corpus de données juridiques jamais assemblé", ont déclaré les entreprises. La nouvelle société disposera de plus d'un milliard de documents juridiques provenant de plus de 100 pays, y compris des avis judiciaires, des statuts, des règlements, des mémoires, des plaidoiries et des articles d'actualité juridique.

La nouvelle société accordera des licences à d'autres entités pour qu'elles puissent créer leurs propres modèles de langage, a déclaré M. Walters.

L'entreprise combinée créera également ses propres produits formés à partir des données juridiques, a-t-il ajouté.

L'IA générative a alimenté une nouvelle ruée vers l'or technologique depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre. Les entreprises de technologie juridique se sont jointes à cette frénésie et déploient déjà de nouveaux produits pour les cabinets d'avocats et les équipes juridiques des entreprises.

Les avocats du cabinet international Allen & Overy et du cabinet d'expertise comptable et de conseil PricewaterhouseCoopers commencent à utiliser une plateforme d'IA d'une startup nommée Harvey, qui a été financée par le fonds d'investissement de l'OpenAI. D'autres grands cabinets d'avocats utilisent de nouveaux produits d'entreprises telles que Casetext, une société de recherche juridique qui a lancé le mois dernier un nouveau produit d'assistant juridique génératif à base d'IA.

Le nouveau groupe vLex aura des sièges à Washington, D.C., Miami et Barcelone. Les produits conserveront le nom vLex sur les marchés mondiaux et le nom Fastcase aux États-Unis, touchant ainsi environ 1,1 million de juristes américains, selon l'annonce faite mardi.

Les porte-parole de Bain Capital et d'Oakley Capital, qui ont acquis une participation majoritaire dans vLex en septembre, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Casey Flaherty, du collectif d'innovation juridique LexFusion, a prédit que le nouveau vLex serait un "acteur sérieux" parmi les sociétés d'information juridique à mesure que l'IA progresse. "L'agglomération de données juridiques et réglementaires précieuses est ce qui rend cette fusion si potentiellement impactante", a-t-il déclaré dans un courriel.

Pour en savoir plus :

Les 4 000 juristes de PwC bénéficient d'un assistant IA alors que les chatbots juridiques gagnent du terrain

Les résultats de l'examen du barreau montrent que l'IA peut rivaliser avec les "avocats humains", selon des chercheurs