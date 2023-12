(Alliance News) - Oakley Capital Investments Ltd a déclaré vendredi que sa participation directe dans l'éditeur londonien et opérateur de marchés alimentaires Time Out Group PLC a augmenté à la suite d'un transfert d'actions.

La société basée aux Bermudes, qui fournit un accès aux investissements privés des fonds Oakley, a déclaré que le Fonds I a transféré ses actions dans Time Out à ses investisseurs.

En conséquence, la participation directe d'OCI dans Time Out est passée de 19,97 % à 38,06 %. Cela représente un total de 5,8 % de la valeur nette d'inventaire d'OCI au 30 septembre.

La participation des membres du concert Oakley, qui comprend OCI, a toutefois été ramenée de 45,3 % à 41,9 % à la suite du transfert.

OCI a noté que les perspectives de Time Out "restent attrayantes".

Les actions d'OCI étaient en baisse de 0,5 % à 493,00 pence l'unité à Londres vendredi matin, tandis que les actions de Time Out n'étaient pas négociées à 53,15 pence l'unité.

Les actions Time Out ont augmenté de 42 % au cours de l'année écoulée, mais ont baissé de 22 % au cours des cinq dernières années.

