(Alliance News) - Oakley Capital Investments Ltd a déclaré mercredi que ses quatre secteurs d'investissement ont contribué aux gains d'évaluation au cours de l'année.

Au 31 décembre, la valeur nette d'inventaire s'élevait à 1,21 milliard de livres sterling pour la société d'investissement, qui donne accès aux investissements en private equity des fonds gérés par Oakley Capital Ltd. Ce chiffre est en hausse de 3 % par rapport aux 1,17 milliard de livres sterling enregistrés en 2022.

La valeur nette d'inventaire (VNI) par action était de 684 pence à la fin de l'année, avec un rendement total de la VNI par action, dividendes compris, de 4 %, en hausse de 27 pence depuis décembre 2022.

Oakley a réalisé des investissements à hauteur de 175 millions de livres sterling au cours de l'année, soit une baisse par rapport aux 269 millions de livres sterling enregistrés en 2022, tandis que la part des recettes a augmenté au cours de l'année, passant de 244 millions de livres sterling à 266 millions de livres sterling.

Des investissements d'une valeur de 50 millions de GBP ont été réalisés dans de nouvelles plateformes, notamment Thomas's London Day Schools, Liberty Dental Group Ltd et WebCentral.

Oakley a consacré 66 millions de livres sterling à des réinvestissements dans IU Group, le plus grand groupe universitaire privé d'Allemagne, et a déclaré qu'il bénéficierait "de la prochaine phase de croissance de l'entreprise, axée sur l'exploitation de l'intelligence artificielle et l'internationalisation". Le groupe IU a apporté l'une des plus grandes contributions à la hausse du portefeuille d'Oakley en 2023, car il a augmenté ses inscriptions de 33 % pour atteindre 125 000 étudiants. Oakley a également déclaré que des gains de valorisation des entreprises ont été observés dans les quatre secteurs d'investissement, à savoir la technologie, les biens de consommation, l'éducation et les services aux entreprises.

La société a déclaré que les entreprises sous-jacentes de son portefeuille "ont continué à bien se comporter dans un environnement macroéconomique incertain". Oakley attribue ce succès à sa stratégie d'investissement dans des "modèles d'entreprise légers" qui promettent des "flux de trésorerie prévisibles et récurrents".

Après la fin de l'année 2023, la société a révélé des accords de plateforme en cours, avec des investissements d'une valeur maximale de 100 millions de livres sterling dans Alerce et Steer Automotive Group. En octobre, Oakley a accepté d'acquérir Alerce, un fournisseur espagnol de logiciels de transport et de logistique, pour environ 9 millions de livres sterling. La semaine dernière, la société a conclu un accord conditionnel pour l'acquisition de Steer Automotive Group, une plateforme britannique de services automobiles interentreprises, pour 90 millions de livres sterling. Les deux transactions devraient être finalisées au cours des six premiers mois de 2024.

Au 31 décembre, les liquidités totales d'Oakley s'élevaient à 382 millions de livres sterling, contre 210 millions de livres sterling l'année précédente. Les engagements en cours pour les fonds Oakley s'élevaient à 1,02 milliard de livres sterling, qui, selon la société, seront déployés dans de nouveaux investissements au cours des cinq prochaines années.

Oakley a déclaré qu'elle poursuivrait son engagement à long terme en matière de rachat d'actions "lorsque cela est approprié", et prévoit de publier ses résultats annuels pour 2023 le 14 mars.

Les actions d'Oakley ont baissé de 0,2 % à 481,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

