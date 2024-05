(Alliance News) - Oakley Capital Investments Ltd a déclaré mardi avoir pris part à un investissement dans un fournisseur de services à l'industrie des sciences de la vie.

La société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs de la technologie, de la consommation, de l'éducation et des services aux entreprises a déclaré que le fonds Oakley Capital Fund V avait accepté d'investir dans le groupe ProductLife, un fournisseur européen de services externalisés de réglementation et de conformité pour l'industrie mondiale des sciences de la vie.

Oakley Capital Investments prévoit que son propre engagement via le Fonds V sera d'environ 41 millions de livres sterling.

Xavier Duburcq, directeur général de ProductLife, a déclaré : "Nous voyons une formidable opportunité de développer nos activités sur le marché fragmenté des services pharmaceutiques, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. Oakley possède une grande expertise dans l'exécution de stratégies d'achat et de construction et d'internationalisation, et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec eux à la prochaine étape de l'aventure du groupe ProductLife".

Peter Dubens, fondateur et associé gérant d'Oakley Capital, a déclaré : "Nous sommes heureux d'investir dans le groupe ProductLife. Il s'agit d'une entreprise attrayante sur un grand marché non cyclique où le renforcement de la réglementation et l'externalisation stimulent la croissance. Dans le même temps, les investissements du groupe dans la technologie devraient lui conférer des avantages concurrentiels dans les années à venir. Nous sommes impatients de travailler avec Xavier et son équipe de direction pour tirer pleinement parti de ce potentiel.

Les actions d'Oakley Capital Investments étaient en baisse de 0,1 % à 487,50 pence chacune mardi matin à Londres.

