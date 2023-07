Oakley Capital Investments Limited (OCI) est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif principal de la société est de fournir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme, grâce à son investissement dans les Oakley Capital Private Equity Funds. OCI investit dans les Oakley Capital Funds, qui sont des fonds de capital-investissement axés sur l'Europe et qui visent à constituer des portefeuilles d'entreprises de taille moyenne à forte croissance, principalement dans les secteurs de la technologie, de la consommation et de l'éducation. La société investit dans le Fonds I par le biais d'Oakley Capital Private Equity L.P. Elle investit dans le Fonds II par le biais d'OCPE II Master L.P, Oakley Capital Private Equity II-A L.P, Oakley Capital Private Equity II-B L.P et Oakley Capital Private Equity II-C L.P. Elle investit dans le Fonds III par le biais d'OCPE III Master L.P., Oakley Capital Private Equity III-A L.P, Oakley Capital Private Equity III-B L.P et Oakley Capital Private Equity III-C L.P. Oakley Capital Limited est le conseiller en placement d'OCI.