Oakley Capital Investments Ltd - société de capital-investissement basée aux Bermudes et spécialisée dans les secteurs de la technologie, de la consommation, de l'éducation et des services aux entreprises - annonce que le fonds V d'Oakley Capital s'est vu accorder l'exclusivité en vue d'acquérir une participation majoritaire dans I-Tracing, un fournisseur de services de cybersécurité basé à Courbevoie, en France. La contribution indirecte du Fonds V devrait s'élever à environ 39 millions de livres sterling. L'autre participation dans I-Tracing est détenue par la société d'investissement Eurazeo, basée à Paris. Sagard NewGen réinvestira également avec une participation minoritaire. Selon la société, I-Tracing "a plus que doublé de taille au cours des trois dernières années, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires d'[environ] 30 % par an, complétée par des acquisitions".

Peter Dubens, fondateur et associé gérant d'Oakley Capital, a déclaré : "I-Tracing est une entreprise que nous suivons depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de nous associer à [Theodore, cofondateur et président d'I-Tracing] et à ses cofondateurs pour la prochaine phase de l'histoire de l'entreprise. Les moteurs de croissance attractifs de ce marché sont structurels et à long terme et nous pensons qu'I-Tracing continuera à prospérer en tant que partenaire de choix pour les entreprises de premier ordre à travers l'Europe, en tirant parti de sa solide réputation et de ses capacités techniques inégalées.

Cours actuel de l'action : 490,15 pence

Variation sur 12 mois : + 6,8

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.