Plombé par une perte trimestrielle plus importante que prévu, par la hausse des coûts et la perturbation des chaînes d'approvisionnement, Oatly, le spécialiste suédois du lait végétal, a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels et dévoilé un plan de réduction de ses effectifs pour 2023.

A voir ici :